Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева

На днях представители гор­акимата договорились с руководством рынка «Жетысу» о предоставлении уличным коммерсантам специальных торговых мест. Первые три месяца взимать с них арендную плату не будут. Однако торговцы пока неохотно покидают насиженные места.

На встрече с ними начальник городского отдела предпринимательства Кайрат Омаров отметил необходимость кардинального решения вопроса по устранению несанкционированной торговли. По его словам, мелкие коммерсанты должны юридически оформить свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Время моратория на проверки малого бизнеса истек­ло, необходимо неукоснительно следовать букве закона.

Как сообщил чиновник, на рынках «Жетысу», «Алға» и «Айша сити» будут созданы особые льготные условия для пенсионеров. Главная задача – привести в порядок уличную инфраструктуру, придать областному центру облик чистого, респектабельного города.

По мнению городских властей, временные бесплатные места дадут возможность упорядочить стихийную торговлю, обеспечив соблюдение санитарных и противопожарных норм.

Пока же участковые инспекторы и патрульная служба полиции совместно с чиновниками городского акимата проводят рейды и проверки, ежегодно наказывая штрафами десятки нелегальных торговцев. Однако воз и ныне там…