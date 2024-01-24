Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева

Общество
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Асет Калымов

На его улицах «буйным цветом» расцветает стихийная торговля. Ряды из лотков и коробок, с которых продаются не только овощи-фрукты, но и одежда-обувь, постельное белье, другие товары, буквально заполонили центральную часть города. По словам торговцев, это единственный заработок, который кормит их семьи. Однако власти Конаева считают, что уличная торговля нарушает общественный порядок.

фото из открытых источников

На днях представители гор­акимата договорились с руководством рынка «Жетысу» о предоставлении уличным коммерсантам специальных торговых мест. Первые три месяца взимать с них арендную плату не будут. Однако торговцы пока неохотно покидают насиженные места.

На встрече с ними начальник городского отдела предпринимательства Кайрат Омаров отметил необходимость кардинального решения вопроса по устранению несанкционированной торговли. По его словам, мелкие коммерсанты должны юридически оформить свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Время моратория на проверки малого бизнеса истек­ло, необходимо неукоснительно следовать букве закона.

Как сообщил чиновник, на рынках «Жетысу», «Алға» и «Айша сити» будут созданы особые льготные условия для пенсионеров. Главная задача – привести в порядок уличную инфраструктуру, придать областному центру облик чистого, респектабельного города.

По мнению городских властей, временные бесплатные места дадут возможность упорядочить стихийную торговлю, обеспечив соблюдение санитарных и противопожарных норм.

Пока же участковые инспекторы и патрульная служба полиции совместно с чиновниками городского акимата проводят рейды и проверки, ежегодно наказывая штрафами десятки нелегальных торговцев. Однако воз и ныне там…

#рынок #Алматинская область #стихийная торговля

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