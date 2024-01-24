Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева
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Асет Калымов
На его улицах «буйным цветом» расцветает стихийная торговля. Ряды из лотков и коробок, с которых продаются не только овощи-фрукты, но и одежда-обувь, постельное белье, другие товары, буквально заполонили центральную часть города. По словам торговцев, это единственный заработок, который кормит их семьи. Однако власти Конаева считают, что уличная торговля нарушает общественный порядок.