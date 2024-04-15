Время кабинетной журналистики прошло: смогут ли печатные издания конкурировать с социальными сетями

Второй день Республиканского форума региональных печатных СМИ был не менее насыщенным, чем первый. Темой обсуждения стали вызовы, с которыми сегодня сталкиваются печатные СМИ.

Фото: Азамат Хусаинов

О том, как привлекать читателей через социальные сети рассказал автор блога и ведущий YouTube канала «Сұрауы бар» Ербол Сейилхан. По его словам, редакциям газет необходимо активно использовать цифровые инструменты для привлечения своей аудитории. Стремительно развивающиеся социальные сети являются эффективным каналом продвижения печатных изданий. К примеру, за последние два года их информационные площадки смогли завоевать несколько десятков тысяч подписчиков. Блогер рекомендует региональным изданиям отойти от шаблонов и устоявшихся методов работы и смелее идти в YouTube, где в казахском сегменте уже более 8 млн подписчиков, а в казахстанском ТикТоке зарегистрировано 14 млн пользователей.

– Предлагаю активно заниматься развитием этих сфер. Можно преображать наиболее яркие моменты статей в минутные видеоролики, загружать их на различные социальные платформы и давать ссылки на печатную версию. Необходимо ежедневно и целенаправленно работать в этом направлении, учитывая запросы аудитории, их возраст, предпочтения и социальный статус, – советует Ербол Сейилхан.

Он также призвал создавать информационные новостные каналы, интересно рассказывать об исторических местах своего региона, приглашать ярких личностей, экспертов, то есть развивать авторский контент. По его словам, в эпоху цифровых технологий время «кабинетной» журналистики ушло в прошлое. Надо выходить из редакции навстречу своим читателям.

– Мы все самоучки, смотрим и делаем так, как делают другие. Вокруг столько возможностей. Мы смогли наработать аудиторию, к нам пришли рекламодатели, мы получили госзаказ, – поделился Ербол Сейилхан своим опытом.

Отвечая на вопрос о способности региональных печатных изданий конкурировать с социальными сетями, главный редактор областной газеты «Сыр дидары» из Кызылорды Сакен Алдашбай отметил, что, независимо от популярности социальных сетей, печатные издания играют важную роль в жизни общества. Однако реальность сегодня такова, что местные исполнительные органы в первую очередь реагируют на проблемы, освещаемые в социальных сетях, а не на критические материалы в газетах. Поскольку резонанс­ный контент быстро распространяется, расширяя охват аудитории, то негативные комментарии побуждают чиновников быстрее реагировать.

Тогда как же вернуть силу печатного слова, если сегодня тиражи газет ограничены, связь с читателями отсутствует, и даже чиновники не всегда реагируют на обозначенные в газетах проблемы?

– Разница между журналистами и блогерами заключается в том, что первые

изучают проблему, обосновывают ее, делают выводы и предлагают рекомендации по ее решению, в то время как блогеры выкладывают в Сеть лишь резонансный контент, не вдаваясь в детали и анализ, – говорит Сакен Алдашбай. – Газета – это коллектив творческих личностей, которые совмест­но работают над созданием печатного издания. Нам советуют конкурировать с блогерами, присутствовать на различных социальных платформах, но не стоит забывать, что Интернет не заменит мастерства печатного слова. Для государст­ва и общества важны поэты, писатели, личности, которых сегодня объединяют редакции газет. Думаю, чтобы сохранить печатные издания и поддержать интерес читателя к газетам, государственные структуры должны также оперативно реагировать на статьи, опубликованные на страницах газеты. Это вернет доверие читателей.

О том, как сегодня печатные издания экспериментируют с инструментами цифровой журналистики, рассказала коммуникатор, медиатренер Акерке Берлибай. По ее словам, печатным СМИ надо использовать свои сильные стороны.

– Печатные издания могут предложить более глубокий и всесторонний анализ новостей по сравнению с поверхностным видеоконтентом. Они могут использовать это преимущество, акцентируя внимание на детальных расследованиях и аналитических материалах. Необходимо укреплять репутацию печатных СМИ как источника проверенной и надежной информации, что является значимым фактором на фоне распространения фейковых новостей в Интернете, – отмечает она. – Надо интегрировать QR-коды в печатные издания для доступа к дополнительному контенту, такому, как видео или интерактивные графики, что может усилить взаимодействие читателей с материалом. Создавать сопровождающий видеоконтент для статей, который читатели могут смотреть онлайн, дополняя им печатный материал.

Завершающая панельная сессия была посвящена вопросам формирования детского контента печатных изданий.

Главный редактор детского журнала «Айгөлек» Кымбат Абилдакызы отметила значимость форума, который объединил журналистов двух поколений и дал возможность получить новые знания. По ее мнению, старшее поколение журналистского цеха не должно оставаться в стороне от современных тенденций. Взаимный обмен знаниями и опытом – важная составляющая успешного развития печатных изданий.

– Мы выросли и стали профессионалами, читая грамотные, отредактированные материалы периодической печати. Молодые журналисты владеют цифровыми технологиями, но важно заложить в них фундаментальные основы. Сегодня молодежь предпочитает легкую поверхностную информацию, которая выдается хрономет­ражем от минуты до нескольких секунд, а это не способствует развитию мышления, языка и речи. Поэтому только читающая нация может сохранить богатство нашего языка, нашу ментальность и патриотизм, – считает Кымбат Абилдакызы.

О роли газет и журналов в жизни общест­ва высказался и председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Нурторе Жусип. По его словам, журналы, газеты, научно-популярная и художественная литература являются основным средством хранения и передачи из поколения в поколение всех достижений науки и культуры. Для людей всех возрастов печатные издания служат источником знаний, помогают узнать и оценить жизнь, понять законы общественных отношений и явлений природы. Особенно велика роль печатных СМИ в формировании социальных и нравственных идеалов человека, усвоении им норм общественного поведения.