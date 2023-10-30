Время смотреть кино

Статьи
69
Галия Шимырбаева

В рамках празднования Дня Республики в стране стартовала Неделя казахстанского кино.

Инициативу Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК) по популяризации национальных фильмов поддержали отечественные телеканалы «Qazaqstan», «Хабар», «Седьмой канал» и медиахолдинг «31».

В их эфире пройдут премьеры больших кинокартин. Среди них – спортивная драма «Боксер» Акана Сатаева о жизни олимпийского чемпиона Серика Сапиева; артхаусная лента «Ауыл» Серика Апрымова об облике современного казахского аула; основанная на библейском сюжете мелодрама «Адам и алма» Аскара Узабаева, где одним из «героев» выступает алматинский апорт.

Телезрители также увидят масштабный экшн-боевик «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова, документальный фильм о выдающихся женщинах казахской степи «Властительницы Евразии» и короткометражный фильм «Көше ақыны», в прошлом году завоевавший призы на ряде фестивалей в США.

Всего в рамках Дней казахстанского кино телеканалы покажут 15 полнометражных, документальных и короткометражных фильмов, снятых при поддерж­ке государства за последние нес­колько лет.

– Нам важно, чтобы наши фильмы были доступны широкому кругу зрителей, – отметил председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали.

24 октября киноцентр подпи­сал меморандум с медиа­холдингом «31» о продвижении фильмов, снятых при поддержке государства.

– Мы заинтересованы в развитии отечественного кино, поэтому как главный семейный телеканал рады сотрудничать и оказывать информационную поддерж­ку киноцентру, – сказал генеральный директор медиахолдинга «31» Бек Кенжебай.

Ранее ГЦПНК подписал договоры о сотрудничестве с РТРК «Qazaqstan», агентством «Хабар» и «Седьмым каналом».

#кино #День Республики #неделя кино

Популярное

Все
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
Мирный атом спасает жизни
Нужны ли печатные СМИ?
На службе в казахстанской полиции сейчас состоят около 700 служебных собак
Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Турция отмечает 100-летие основания республики
«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился
Казахстан завершил выступление на 4-х Азиатских параиграх, завоевав 41 медаль
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
«Балдырған» и его друзья
Непреднамеренное... убийство
Принцип для всех един
И снова взрыв
Строительство АЭС: за или против?
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
Защищая права ребенка
Дави на газ!
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане
Музейные ценности
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Те, кто стоял у истоков
Один день из жизни страны
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Как сберечь «золотую» курицу?
Женское дело
Большая радость для малых сел
Современное рабство
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти
Школам не хватает учеников
Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана
Культ плова
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Министра обороны Китая сняли с должности
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр

Читайте также

Под крышей дома своего
Стали новоселами
Виртуальная реальность
Опыт и перспективы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]