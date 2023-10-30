Время смотреть кино Статьи 30 октября 2023 г. 0:30 69 Галия Шимырбаева В рамках празднования Дня Республики в стране стартовала Неделя казахстанского кино. Инициативу Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК) по популяризации национальных фильмов поддержали отечественные телеканалы «Qazaqstan», «Хабар», «Седьмой канал» и медиахолдинг «31». В их эфире пройдут премьеры больших кинокартин. Среди них – спортивная драма «Боксер» Акана Сатаева о жизни олимпийского чемпиона Серика Сапиева; артхаусная лента «Ауыл» Серика Апрымова об облике современного казахского аула; основанная на библейском сюжете мелодрама «Адам и алма» Аскара Узабаева, где одним из «героев» выступает алматинский апорт. Телезрители также увидят масштабный экшн-боевик «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова, документальный фильм о выдающихся женщинах казахской степи «Властительницы Евразии» и короткометражный фильм «Көше ақыны», в прошлом году завоевавший призы на ряде фестивалей в США. Всего в рамках Дней казахстанского кино телеканалы покажут 15 полнометражных, документальных и короткометражных фильмов, снятых при поддержке государства за последние несколько лет. – Нам важно, чтобы наши фильмы были доступны широкому кругу зрителей, – отметил председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали. 24 октября киноцентр подписал меморандум с медиахолдингом «31» о продвижении фильмов, снятых при поддержке государства. – Мы заинтересованы в развитии отечественного кино, поэтому как главный семейный телеканал рады сотрудничать и оказывать информационную поддержку киноцентру, – сказал генеральный директор медиахолдинга «31» Бек Кенжебай. Ранее ГЦПНК подписал договоры о сотрудничестве с РТРК «Qazaqstan», агентством «Хабар» и «Седьмым каналом». #кино #День Республики #неделя кино