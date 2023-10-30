Время смотреть кино

Инициативу Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК) по популяризации национальных фильмов поддержали отечественные телеканалы «Qazaqstan», «Хабар», «Седьмой канал» и медиахолдинг «31».

В их эфире пройдут премьеры больших кинокартин. Среди них – спортивная драма «Боксер» Акана Сатаева о жизни олимпийского чемпиона Серика Сапиева; артхаусная лента «Ауыл» Серика Апрымова об облике современного казахского аула; основанная на библейском сюжете мелодрама «Адам и алма» Аскара Узабаева, где одним из «героев» выступает алматинский апорт.

Телезрители также увидят масштабный экшн-боевик «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова, документальный фильм о выдающихся женщинах казахской степи «Властительницы Евразии» и короткометражный фильм «Көше ақыны», в прошлом году завоевавший призы на ряде фестивалей в США.

Всего в рамках Дней казахстанского кино телеканалы покажут 15 полнометражных, документальных и короткометражных фильмов, снятых при поддерж­ке государства за последние нес­колько лет.

– Нам важно, чтобы наши фильмы были доступны широкому кругу зрителей, – отметил председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали.

24 октября киноцентр подпи­сал меморандум с медиа­холдингом «31» о продвижении фильмов, снятых при поддержке государства.

– Мы заинтересованы в развитии отечественного кино, поэтому как главный семейный телеканал рады сотрудничать и оказывать информационную поддерж­ку киноцентру, – сказал генеральный директор медиахолдинга «31» Бек Кенжебай.

Ранее ГЦПНК подписал договоры о сотрудничестве с РТРК «Qazaqstan», агентством «Хабар» и «Седьмым каналом».