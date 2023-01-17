Все идет по плану

В начале года на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения был размещен проект документа о денонсации соглашения между Правительством РФ, Банком России, Правительством Казахстана и Национальным банком Казахстана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахстанского тенге от 1995 года.

В комментариях некоторых пользователей социальных сетей этот факт приобрел политическую окраску и был расценен как дистанцирование Казахстана от сотрудничества с Россией в финансовой сфере. Некоторые комментаторы в свою очередь выразили обеспокоенность в части стабильности и устойчивости курса национальной валюты республики.

Между тем в Нацбанке «Казахстанской правде» пояснили, что их ведомство регулярно проводит плановую работу по инвентаризации международных соглашений, заключенных в 1994–1999 годах. В частности, нормы упомянутого соглашения, по данным регулятора, уже утратили свою актуальность, так как все предусмотренные документом мероприятия были осуществлены в полном объеме.

«Мероприятия, осуществление которых рассчитано на долгосрочную перспективу, были в порядке преемственности и совершенствования учтены в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного союза, Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон», – отметили в Нацбанке.

Вопрос денонсации международных договоров урегулирован Законом РК «О международных договорах Республики Казахстан». Таким образом, это техническая процедура, необходимая для прекращения действия международных соглашений, потерявших свою актуальность по итогам проведенной инвентаризации международной договорной базы, заключили в Нацбанке.