Все идет по плану

Свежий выпуск
43
Александр Вербинин

Плановой работой по инвентаризации международных соглашений объяснили в Нацбанке РК планы денонсировать соглашение с РФ в сфере конвертируемости валют.

В начале года на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения был размещен проект документа о денонсации соглашения между Правительством РФ, Банком России, Правительством Казахстана и Национальным банком Казахстана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахстанского тенге от 1995 года.

В комментариях некоторых пользователей социальных сетей этот факт приобрел политическую окраску и был расценен как дистанцирование Казахстана от сотрудничества с Россией в финансовой сфере. Некоторые комментаторы в свою очередь выразили обеспокоенность в части стабильности и устойчивости курса национальной валюты республики.

Между тем в Нацбанке «Казахстанской правде» пояснили, что их ведомство регулярно проводит плановую работу по инвентаризации международных соглашений, заключенных в 1994–1999 годах. В частности, нормы упомянутого соглашения, по данным регулятора, уже утратили свою актуальность, так как все предусмотренные документом мероприятия были осуществлены в полном объеме.

«Мероприятия, осуществление которых рассчитано на долгосрочную перспективу, были в порядке преемственности и совершенствования учтены в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного союза, Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон», – отметили в Нацбанке.

Вопрос денонсации международных договоров урегулирован Законом РК «О международных договорах Республики Казахстан». Таким образом, это техническая процедура, необходимая для прекращения действия международных соглашений, потерявших свою актуальность по итогам проведенной инвентаризации международной договорной базы, заключили в Нацбанке.

Популярное

Все
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Палуаны на татами
Уравняйте нам зарплату!
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года
Предвзятость судей – наследие прошлого
Обоюдная ответственность
Энергия ветра
Искалечил соседа ключом
Итоги выборов установлены
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего, состоявшихся 14 января 2023 года
Рассмешили Несмеяну!
Чудо в перьях
Женское дело
В поисках гармонии
Когда наследие длиннее жизни
Нескучные инструкции
Все идет по плану
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Когда наследие длиннее жизни
Свежий выпуск
Уравняйте нам зарплату!
Свежий выпуск
Энергия ветра
Свежий выпуск
Нескучные инструкции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]