Все материалы по нарушениям Qoldau.kz передадут правоохранительным органам – МСХ

Сельское хозяйство, Общество
838

Из поданных 12 095 заявок по всем направлениям субсидирования, в «лист ожидания» по итогам рассмотрения управлений сельского хозяйства одобрено и направлено заявок на общую сумму 6,1 млрд тенге со статусом «к оплате». О функционировании единой госинформсистемы субсидирования журналистам рассказали представители Министерства сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как было отмечено, МСХ всегда выступало за развитие альтернативных информационных систем в данном направлении и планировалось, что фермеры смогут подавать заявки как на бесплатной основе на gosagro.kz, так и на платной, посредством портала qoldau.kz. Однако, владельцы действующей в прошлом году информационной системы Qoldau отказались провести соответствующую интеграцию с создаваемой на тот момент ЕГИСС и перестали оказывать услуги. При этом актуальные исторические данные были переданы лишь в марте 2023 года.

Вместе с тем основными задачами создания новой системы являлись обеспечение бесплатности оказания государственных услуг и прозрачность механизмов определения самих получателей. Данный функционал полностью реализован.

Вместе с тем в период запуска ЕГИСС имелись определенный негатив и замечания со стороны пользователей к технической составляющей портала. Данные вопросы отрабатываются и устраняются в оперативном порядке. Для фермеров и работников управлений сельского хозяйства организовано обучение. В регионы выехали специалисты МСХ, которые в оффлайн режиме могут проконсультировать по возникшим вопросам. Сейчас группа находится в Туркестанской области, а до конца недели продолжит работу в Кызылординской и Жамбылской областях.

Также функционируют 6 Telegram-чатов по основным отраслям, организована работа многоканального Call-центра: +77172677117, +77076421032. Созданы обучающие видеоролики, которые размещены на ютуб-канале https://www.youtube.com/@gosagrogosagro598.

По мере решения технических вопросов проведен анализ поступающих замечаний, в том числе сравнение пользователями нового функционала c действующей ранее частной системой субсидирования qoldau.kz.

В новой системе исключена практика самостоятельной обрисовки карты своих полей, так как проверка введенных данных в Qoldau не велась. Установлены факты приписки залежных земель, части водоемов в карту полей, таким образом фермеры увеличивали площади вручную и получали незаконные выплаты. В gosagro.kz площадь обрабатываемых земель обрисовывается автоматически на основе космических снимков и отображается для фермера на портале agroopen.kz.

В новой государственной системе путем интеграции реализован функционал «блокировки» ЭСФ, которые поданы на субсидии. В qoldau интеграции и блокировка ЭСФ отсутствовала. Имеются факты, когда один и тот же объект, через отзыв ЭСФ был просубсидирован в частной системе более 10 раз. В ЕГИСС такая возможность полностью исключена.

Более того, в системе реализован механизм «Лист ожидания» заявок, вне зависимости от наличия бюджета, с присвоением порядкового номера, то есть, в любое удобное время фермер подает заявку, в случае одобрения она попадает в «Лист ожидания». Бюджет распределяется только по заявкам в «Листе ожидания», от первой по дате заявке к следующей автоматически. Данный подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий.

Материалы обобщаются и будут направлены в правоохранительные органы, добавили в министерстве.

#проверка #нарушение #фермеры #МСХ #материалы #платформа #правоохранительные органы #заявка

Популярное

Все
Фестиваль-посвящение «Рахманинов трибьют» прошел в театре «Астана Опера»
В Семее состоялась презентация футбольного клуба «Елимай». Названы имена игроков, которые будут защищать честь команды в сезоне 2023 года
В Национальном музее РК состоялся «круглый стол» – «Темирбек Жургенов и казахская духовность»
Театр моды «Томирис» из Петропавловска - среди победителей конкурса юных модельеров «Золотая игла» в Москве
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Астане
Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» встретились с воинами, проходящими службу в столичных воинских частях, и ознакомились с бытом солдат-срочников
Вода и мир
Французский коллектив Ruée des arts привез в Астану нашумевшую постановку Costard
Привлекательные сферы и проекты
Дорожная наука на обочине
Казахстанец Арман Назаров принял участие в международном фестивале «Мир контрабаса», прошедшем в Тбилиси
​​​​​​​Инвестиции в будущее
Концепция впереди искусства
Общая история тюрков
Распоряжение Главы государства
Синергия идей и инвестиций
На стыке медицины и информатики
Психо – логи
Опасные стоки
Тонкая работа
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Элеватор горит в Костанайской области
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матер…
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Аст…
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная …
"Новость" о переносе столицы Казахстана распространяют в Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]