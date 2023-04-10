Все материалы по нарушениям Qoldau.kz передадут правоохранительным органам – МСХ

Из поданных 12 095 заявок по всем направлениям субсидирования, в «лист ожидания» по итогам рассмотрения управлений сельского хозяйства одобрено и направлено заявок на общую сумму 6,1 млрд тенге со статусом «к оплате». О функционировании единой госинформсистемы субсидирования журналистам рассказали представители Министерства сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как было отмечено, МСХ всегда выступало за развитие альтернативных информационных систем в данном направлении и планировалось, что фермеры смогут подавать заявки как на бесплатной основе на gosagro.kz, так и на платной, посредством портала qoldau.kz. Однако, владельцы действующей в прошлом году информационной системы Qoldau отказались провести соответствующую интеграцию с создаваемой на тот момент ЕГИСС и перестали оказывать услуги. При этом актуальные исторические данные были переданы лишь в марте 2023 года.

Вместе с тем основными задачами создания новой системы являлись обеспечение бесплатности оказания государственных услуг и прозрачность механизмов определения самих получателей. Данный функционал полностью реализован.

Вместе с тем в период запуска ЕГИСС имелись определенный негатив и замечания со стороны пользователей к технической составляющей портала. Данные вопросы отрабатываются и устраняются в оперативном порядке. Для фермеров и работников управлений сельского хозяйства организовано обучение. В регионы выехали специалисты МСХ, которые в оффлайн режиме могут проконсультировать по возникшим вопросам. Сейчас группа находится в Туркестанской области, а до конца недели продолжит работу в Кызылординской и Жамбылской областях.

Также функционируют 6 Telegram-чатов по основным отраслям, организована работа многоканального Call-центра: +77172677117, +77076421032. Созданы обучающие видеоролики, которые размещены на ютуб-канале https://www.youtube.com/@gosagrogosagro598.

По мере решения технических вопросов проведен анализ поступающих замечаний, в том числе сравнение пользователями нового функционала c действующей ранее частной системой субсидирования qoldau.kz.

В новой системе исключена практика самостоятельной обрисовки карты своих полей, так как проверка введенных данных в Qoldau не велась. Установлены факты приписки залежных земель, части водоемов в карту полей, таким образом фермеры увеличивали площади вручную и получали незаконные выплаты. В gosagro.kz площадь обрабатываемых земель обрисовывается автоматически на основе космических снимков и отображается для фермера на портале agroopen.kz.

В новой государственной системе путем интеграции реализован функционал «блокировки» ЭСФ, которые поданы на субсидии. В qoldau интеграции и блокировка ЭСФ отсутствовала. Имеются факты, когда один и тот же объект, через отзыв ЭСФ был просубсидирован в частной системе более 10 раз. В ЕГИСС такая возможность полностью исключена.

Более того, в системе реализован механизм «Лист ожидания» заявок, вне зависимости от наличия бюджета, с присвоением порядкового номера, то есть, в любое удобное время фермер подает заявку, в случае одобрения она попадает в «Лист ожидания». Бюджет распределяется только по заявкам в «Листе ожидания», от первой по дате заявке к следующей автоматически. Данный подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий.

Материалы обобщаются и будут направлены в правоохранительные органы, добавили в министерстве.