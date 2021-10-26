Экономика
Все отрасли экономики восстанавливаются в Казахстане – Мамин
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по обеспечению занятости населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.     

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, г. Шымкента Мурат Айтенов.

В Казахстане был принят комплекс антикризисных мер по обеспечению занятости населения страны. По итогам 9 месяцев 2021 года мерами занятости охвачено более 1 млн казахстанцев. До конца года дополнительно планируется охватить 200 тыс. человек.

Глава Правительства подчеркнул, что намеченные планы будут исполнены. Более того, на сегодня восстанавливается деятельность всех отраслей экономики.

«Эти меры позволят не допустить роста безработицы и удержать ее на уровне 4,9%. Важнейший вопрос – создание постоянных рабочих мест, в текущем году их должно быть создано не менее 440 тысяч», — сказал А. Мамин.



Премьер-министр отметил положительный опыт по созданию постоянных рабочих мест в Атырауской (доля трудоустроенных на вакансии 68%), Карагандинской (66%) и Костанайской (66%) областях. Вместе с тем по программе «Еңбек» на сегодня низкий уровень исполнения годового плана отмечается в городах Алматы и Шымкенте, а также Западно-Казахстанской области. Низкий уровень реализации проектов в рамках Дорожной карты занятости наблюдается в Шымкенте, Кызылординской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Глава Правительства поручил отстающим регионам активизировать работу по исполнению планов в рамках программы «Еңбек» и Дорожной карты занятости.

Министерству труда совместно с отраслевыми госорганами, акиматами регионов поручено в месячный срок актуализировать вопрос определения потребности в кадрах для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики.

А. Мамин отметил необходимость ускоренной разработки механизма регулирования и вовлечения в экономическую активность новых форм занятости.



Министерству труда совместно с отраслевыми госорганами, НПП «Атамекен», профсоюзами, экспертным сообществом дано поручение ускорить разработку и обсуждение законопроекта «О профессиональных квалификациях».

Реализация проекта «Бастау Бизнес» будет продолжена в рамках Национального проекта по предпринимательству.

В работе действующего Проектного офиса по предпринимательству создадут направление по занятости под председательством министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова.

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