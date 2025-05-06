С 3 по 5 мая в Лос-Анджелесе прошёл международный турнир по дзюдо Golden State Open Los Angeles–2025, на котором казахстанские спортсмены выступили блестяще, завоевав две золотые и одну серебряную медаль, сообщает Kazpravda.kz

Нурлан Суюнов (до 66 кг) и Азамат Мукашов (до 81 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала, продемонстрировав уверенную и зрелищную борьбу. Особенно ярко проявил себя Суюнов, который выиграл все три поединка досрочно — иппоном, не оставив соперникам ни единого шанса.

— Для меня этот турнир — важный этап подготовки к квалификационным стартам на Олимпиаду-2028. Символично, что именно в Лос-Анджелесе, где пройдут Игры, мне удалось одержать победу на столь престижном турнире, — поделился Нурлан Суюнов.

Серебряную медаль завоевал Бакыткелды Касенов (73 кг), который отметил высокий уровень выступлений своих товарищей.

— Суюнов и Мукашов — настоящие бойцы. Их победы абсолютно заслуженны. Американская публика не жалела оваций в честь Нурлана, который завершал встречи блестящими иппонами. У него огромный потенциал, и тренировки с сильнейшими борцами в США обязательно принесут плоды, — подчеркнул Касенов.

Отметим, успешное выступление казахстанских мастеров татами в Лос-Анджелесе, стало очередным подтверждением высокого уровня отечественного дзюдо и амбиций на международной арене.