Фото: Kazpravda.kz
Образование
Все выпускники сельской школы в Мангистауской области выиграли гранты на обучение
Логвинова Ирина
собкор

Безусловными лидерами в регионе, а может и целой страны, по процентному соотношению обладателей гранта среди выпускников стали учащиеся одной из школ Мунайлинского района Мангистауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В средней школе № 5 имени Шоғы 70 учеников принимали участие в конкурсе государственных грантов. В результате 69 из них (99%) стали счастливыми его обладателями.

Впрочем, это не единственная районная школа в Мангистау, где продемонстрирован высокий уровень образования. Из 51 выпускника лицея Кызылтобе этого же района, принявших участие в ЕНТ, 91% стали получателями государственных грантов.

Помимо этого, один из учеников лицея смог поступить на учебу за границу, а другой – в академию МЧС, где действуют высокие требования к кандидатам, а образование предоставляется за счет государства.

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