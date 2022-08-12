Все выпускники сельской школы в Мангистауской области выиграли гранты на обучение

Безусловными лидерами в регионе, а может и целой страны, по процентному соотношению обладателей гранта среди выпускников стали учащиеся одной из школ Мунайлинского района Мангистауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В средней школе № 5 имени Шоғы 70 учеников принимали участие в конкурсе государственных грантов. В результате 69 из них (99%) стали счастливыми его обладателями.

Впрочем, это не единственная районная школа в Мангистау, где продемонстрирован высокий уровень образования. Из 51 выпускника лицея Кызылтобе этого же района, принявших участие в ЕНТ, 91% стали получателями государственных грантов.

Помимо этого, один из учеников лицея смог поступить на учебу за границу, а другой – в академию МЧС, где действуют высокие требования к кандидатам, а образование предоставляется за счет государства.