Экономика

Всемирный банк выделит Казахстану 5 млрд тенге на финансирование молодежных проектов

Всемирный банк выделит Казахстану 5 млрд тенге на финансирование молодежных проектов,передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Грантовое соглашение на сумму 5 млрд тенге, заключенное Министерством образования и науки РК и Всемирным банком, будет содействовать занятости молодежи в социальной сфере, сообщил в ходе церемонии подписании документа глава ведомства Аслан Саринжипов.

"Сумма гранта составляет порядка 5 млрд тенге, этот грант будет направлен на финансирование проектов с участием молодежи, которая находится без работы", – сказал Саринжипов.

По его словам, средства будут распределены среди 100 молодежных общественных организаций, которые могут инициировать проекты в различных сферах жизнедеятельности. В результате к участию в проектах планируется привлечь около 8,5 млн молодых людей, включая уязвимые группы.

"Мы планируем, что порядка 100 организаций получат это финансирование, будут заниматься различными социальными проектами в различных сферах: культура, спорт, помощь нуждающимся, экологические проекты. То есть будет открытый конкурс, и та молодежь, которая нуждается в поддержке на сегодняшний момент, они получат возможность работать. То есть будут решены вопросы занятости молодежи. Я думаю, это очень своевременная поддержка со стороны Всемирного банка. Мы, во-первых, получим дополнительные возможности занять нашу молодежь, с другой стороны – мы сможем отработать механизмы по привлечению молодежи к решению различных социальных вопросов", – отметил министр.

"Проект позволит нам развить возможности нашего министерства в плане работы с молодежью, ведения правильной молодежной политики, и в целом это будет способствовать тому, что мы направим энергию молодежи в правильное русло", – подчеркнул он.

Грант будет реализовываться в течение 4 лет, начиная со следующего года.

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