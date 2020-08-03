Славные имена Великой степи
Вспоминая Алтынсарина
Игорь Прохоров
Как записано в архивных документах 1850-х годов, Ибрай был «казах черной кости, сын почетного ордынца», а его дед Балгожа Ямгурчин был в свое время знаменитым бием в Среднем жузе. Когда в 1848 году для казахских детей в Оренбурге собрались открыть школу, Ибрагима, еще 5-летнего ребенка, дед зачислил в кандидаты. Алтынсарин, с открытия школы 22 августа 1850 года, поступил в нее в составе первого курса и окончил в 1857-м. Затем работал переводчиком в Оренбургской пограничной комиссии, а в 1860 году стал учителем маленькой школы в Оренбургском укреплении (ныне город Тургай), а также переводчиком при том же укреплении.