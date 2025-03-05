Вспоминая Евнея Букетова

Память
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В историко-краеведческом музее района Шал ­акына торжественно отметили 100-летие со дня рождения выдающегося ученого Евнея ­Арстановича Букетова. В рамках празднования были организованы круглый стол «Ғұлыма ғалым» и выставка «Қазақстан ғылымының данышпаны». Представители научной и культурной общественности региона говорили о значительном вкладе академика Евнея Букетова в развитие науки и образования Казахстана, подчеркнув его роль в становлении научных школ и подготовке молодых специа­листов.

фото из архива "КП"

На выставке была представлена богатая коллекция материалов, связанных с жизнью и деятельностью академика. Среди экспонатов – личные документы, научные труды, награды и фотографии, отражающие ключевые моменты его карьеры. Особый интерес вызвали редкие архивные записи выступлений Букетова, предоставленные музеем.

Выдающийся казахстанский ученый, химик-металлург, педагог и писатель стоял у истоков создания Карагандинского государственного университета, который ныне носит его имя. ­Евней Букетов внес значительный вклад в развитие ­металлургической науки, он автор более ста научных трудов и ряда изобретений. Известен как публицист и переводчик, внесший большой вклад в казахскую литературу.

Мероприятия, посвященные 100-летию академика, продолжаются по всей стране, отражая глубокое уважение и признание заслуг Евнея Букетова перед отечественной наукой и культурой.

#память #100-летие #Евней Букетов

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