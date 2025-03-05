Вспоминая Евнея Букетова

На выставке была представлена богатая коллекция материалов, связанных с жизнью и деятельностью академика. Среди экспонатов – личные документы, научные труды, награды и фотографии, отражающие ключевые моменты его карьеры. Особый интерес вызвали редкие архивные записи выступлений Букетова, предоставленные музеем.

Выдающийся казахстанский ученый, химик-металлург, педагог и писатель стоял у истоков создания Карагандинского государственного университета, который ныне носит его имя. ­Евней Букетов внес значительный вклад в развитие ­металлургической науки, он автор более ста научных трудов и ряда изобретений. Известен как публицист и переводчик, внесший большой вклад в казахскую литературу.

Мероприятия, посвященные 100-летию академика, продолжаются по всей стране, отражая глубокое уважение и признание заслуг Евнея Букетова перед отечественной наукой и культурой.