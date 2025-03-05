Вспоминая Евнея Букетова
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В историко-краеведческом музее района Шал акына торжественно отметили 100-летие со дня рождения выдающегося ученого Евнея Арстановича Букетова. В рамках празднования были организованы круглый стол «Ғұлыма ғалым» и выставка «Қазақстан ғылымының данышпаны». Представители научной и культурной общественности региона говорили о значительном вкладе академика Евнея Букетова в развитие науки и образования Казахстана, подчеркнув его роль в становлении научных школ и подготовке молодых специалистов.