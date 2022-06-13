Проблемная зона
Встал бетон на дыбы
Любовь Доброта, Туркестанская область

Проезд по платной международной трассе Западная Европа – Западный Казахстан на несколько часов застопорили «вздувшиеся» бетонные плиты.

Преграда на пути движения неожиданно возникла в районе Красного моста близ населенного пункта Торткуль: двум соприкасающимся бетонным плитам стало так тесно, что они вздыбились, образовав конструкцию, напоминающую своим видом разводной мост.

Высота их подъема оказалась непреодолимой для транспорта. Так что водителям пришлось сдавать назад и искать пологий съезд с трассы, чтобы продолжить движение в обход опасного участка.

Учитывая большой поток транспорта на этом отрезке дороги, сложившаяся ситуация стала причиной скопления десятков фур и легковушек. Водители тут же стали высказывать свои версии случившегося, при этом помогая друг другу без последствий для автомобиля преодолеть мини-трамплин.

ЧП произошло в четверг, к концу рабочего дня. На место происшествия прибыли сотрудники АО «НК «КазАвтоЖол», на чьем балансе находится дорога. Специалисты ТОО «Шымкентжолстрой» оперативно приступили к восстановлению полотна, задействовав пять единиц специальной техники.

На подъезде к аварийному участку установили необходимые дорожные знаки. Местная полиция приступила к патрулированию. Дорожники оперативно расчистили участок от вставших на дыбы огромных кусков бетона и занялись ремонтом проезжей части. В ночь с четверга на пятницу движение по трассе возоб­новилось в прежнем режиме.

Директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» по Туркестанской области Куатжан Жуматаев, комментируя происшествие, заявил, что его причиной стали погодные условия.

– Асфальтобетон не выдерживает высоких южных температур, расширяется при нагревании под палящим солнцем, – пояснил
Куатжан Жуматаев. – Из-за этого и произошло между стыковочными швами дорожных плит поднятие бетона. В тот день фактически температура воздуха была зафиксирована на уровне 45 градусов. Это не первый подобный случай. В прошлом году мы уже регистрировали несколько десятков подобных фактов.

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