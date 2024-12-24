Встреча с членами Национального курултая

Итоги года
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Александр Бри

Государственный советник Ерлан Карин на рабочей встрече с членами Национального курултая подвел ключевые итоги работы за 2024 год.

фото Игоря Бургандинова

Госсоветник проинформировал, что в течение года были проведены выездные рабочие встречи членов Национального курултая с общест­венностью в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Также состоялась отдельная встреча с членами курултая, представляющими региональные общественные советы.

Говоря об инициативах курултая, Ерлан Карин напомнил, что по итогам третьего заседания был принят отдельный план, состоящий из 40 пунктов, значительная часть которого уже выполнена. Среди наиболее знаковых Государственный советник отметил инициативы, касающиеся культивирования общенациональных ценностей, – «Независимость и Патриотизм», «Единство и Солидарность», «Справедливость и Ответственность», «Закон и Порядок», «Трудолюбие и Профессионализм», «Созидание и Новаторство».

Государственный советник особо отметил обновленную программу воспитательной работы в школах, основанную на общенациональных ценностях.

В ходе рабочего заседания министр просвещения Гани Бейсембаев презентовал членам Национального курултая промежуточные итоги внедряемой в школах с 1 сентября текущего года единой прог­раммы воспитания «Біртұтас тәрбие», а уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о принимаемых государством мерах в сфере защиты прав детей.

В рамках культивирования общенациональных ценностей в течение года был реализован ряд государственных и общественных проектов и инициатив в сфере науки и образования, культуры и ономастики.

Отдельным направлением работы Национального курултая стала борьба с социальными пороками. Так, в этом году были приняты Парламентом и подписаны Президентом важные законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, по противодействию лудомании, по борьбе с вандализмом, по запрету вейпов. Также буквально на днях Парламентом был принят и направлен на подпись Президенту закон по борьбе с наркобизнесом. Все эти законы разрабатывались при активном участии членов курултая.

Государственный советник проинформировал членов Национального курултая о результатах реализации четырех масштабных инфраструктурных инициатив Главы государства, озвученных им на третьем заседании в Атырау.

В целом, подводя итоги работы за год, Государственный советник отметил, что Национальный курултай не только является эффективной диалоговой площадкой, но и становится одним из ключевых центров формирования общественной повестки.

#Ерлан Карин #Национальный курултай #итоги года

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