Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент Касым-Жомарт Токаев использовал в своей речи новое определение – «Вторая республика», которое сразу же привлекло к себе внимание и вызвало самые различные толкования.

Однако нам представляется, что все намного проще и одновременно намного глубже. Мы думаем, что эти слова следует воспринимать прежде всего в их непосредственном и прямом значении, и именно это приблизит к верному пониманию всех вложенных смыслов.

Начнем со слова «республика». Что оно означает? Общеизвестно, что сам этот термин происходит от латинского res publica («общее дело») и означает форму государственного правления, при которой все органы государственной власти, начиная с главы государства, избираются на определенный срок и формируются общенациональными представительными учреждениями. Все граждане при этом обладают равными гражданскими и политическими правами.

По сути, понятие «республика» синонимично греческому δημοκρατία («власть народа»). Отсюда и будем далее исходить.

В свою очередь власть народа, она же демократия, когда она настоящая, всегда стоит на «трех китах»: правовое государство – гражданское общество – справедливость.

Судя по содержанию Послания Президента народу Казахстана от 16 марта, Глава государства принял и осуществляет решение сущест­венно ограничить самого себя.

Одна из главных предложенных новаций – восстановление Конституционного суда с правом налагать вето, в том числе на решения Президента. Отметим, что правом обращаться в Конституционный суд будут наделены Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

Вводится выборность местных акимов на уровнях ниже областей и городов республиканского значения. При этом синхронно усиливаются позиции маслихатов, которые теперь будут фактически принимать участие в выборах акимов.

К слову сказать, на уровне сельских акима­тов это означает, что выборный процесс будет протекать в нашей стране практически непрерывно в режиме нон-стоп и постепенно станет привычной частью повседневной нормальной реальности.

О новом месте и роли политических партий в новом Казахстане, а также о долгожданной парламентской реформе, задуманной Президентом, мы уже писали подробно ранее.

Можно заметить, что огромная доля задуманного напрямую касается развития регио­нов Казахстана. Иначе говоря, не страна для столицы, но, напротив, столица для страны.

Наконец, отдельным пунктом прозвучал месседж о конкурентоспособных и свободных СМИ: «У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и – ни много ни мало – идеологический суверенитет страны». Четко и по полочкам.

Таким образом, мы видим, что суть реформ, осуществляемых Президентом, состоит во взятом четком курсе на построение правового государства и гражданского общества.

Помимо сказанного в Послании, Президент позднее «невербально» подтвердил твердость своих намерений и неуклонность взятого нап­равления. Прибыв на празднование Нового года – Наурыза в свой, фактически родной, город Алматы, Касым-Жомарт Кемелевич, сойдя с «дорожки», вышел к празднующим людям на площади, отстранив в сторону охрану, и стал по-простому говорить со своим народом.

Потому что кроме народа у Президента нет никого, на кого он мог бы еще опереться: ни «своих» олигархов, ни крепкого клана родственников, ни бюрократической «вертикали», стоящей между ним и обществом.

Потому что отдаляться от народа – это означает отдаляться от правды и в итоге от справедливости. А несправедливость способна разрушить самые лучшие и масштабные начинания.

Потому что только ради народа и только при его поддержке могут быть осуществлены заявленные преобразования. И в этом не слабость, но сила Президента и его реформ, ибо они – настоящие!

В день Наурыза Президент вышел к народу, и народ принял его, принял как своего. Народ сказал «да» преобразованиям в жизни страны, заявленным Главой государства. Народ поверил.

Лишним будет говорить, насколько велика теперь ответственность, лежащая на плечах сказавшего «Сделаю». Но одновременно с новым грузом ответственности Президент и его реформы обретают теперь второе дыхание.

Думается, в этом втором дыхании и состоит основной смысл понятия «Вторая республика», прозвучавшего из уст Президента в день весеннего равноденствия.

Вторая республика, к которой мы уверенно идем, – это попросту значит работающая демократия, правовое государство, гражданское общество. И как итоговый результат – справедливость, которая и составляет основную суть программы реформ.