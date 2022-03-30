Колонка обозревателей Вторая республика – второе дыхание 30 марта 2022 г. 2:38 Дархан Кыдырали Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент Касым-Жомарт Токаев использовал в своей речи новое определение – «Вторая республика», которое сразу же привлекло к себе внимание и вызвало самые различные толкования. Однако нам представляется, что все намного проще и одновременно намного глубже. Мы думаем, что эти слова следует воспринимать прежде всего в их непосредственном и прямом значении, и именно это приблизит к верному пониманию всех вложенных смыслов. Начнем со слова «республика». Что оно означает? Общеизвестно, что сам этот термин происходит от латинского res publica («общее дело») и означает форму государственного правления, при которой все органы государственной власти, начиная с главы государства, избираются на определенный срок и формируются общенациональными представительными учреждениями. Все граждане при этом обладают равными гражданскими и политическими правами. По сути, понятие «республика» синонимично греческому δημοκρατία («власть народа»). Отсюда и будем далее исходить. В свою очередь власть народа, она же демократия, когда она настоящая, всегда стоит на «трех китах»: правовое государство – гражданское общество – справедливость. Судя по содержанию Послания Президента народу Казахстана от 16 марта, Глава государства принял и осуществляет решение существенно ограничить самого себя. Одна из главных предложенных новаций – восстановление Конституционного суда с правом налагать вето, в том числе на решения Президента. Отметим, что правом обращаться в Конституционный суд будут наделены Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека. Вводится выборность местных акимов на уровнях ниже областей и городов республиканского значения. При этом синхронно усиливаются позиции маслихатов, которые теперь будут фактически принимать участие в выборах акимов. К слову сказать, на уровне сельских акиматов это означает, что выборный процесс будет протекать в нашей стране практически непрерывно в режиме нон-стоп и постепенно станет привычной частью повседневной нормальной реальности. О новом месте и роли политических партий в новом Казахстане, а также о долгожданной парламентской реформе, задуманной Президентом, мы уже писали подробно ранее. Можно заметить, что огромная доля задуманного напрямую касается развития регионов Казахстана. Иначе говоря, не страна для столицы, но, напротив, столица для страны. Наконец, отдельным пунктом прозвучал месседж о конкурентоспособных и свободных СМИ: «У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и – ни много ни мало – идеологический суверенитет страны». Четко и по полочкам. Таким образом, мы видим, что суть реформ, осуществляемых Президентом, состоит во взятом четком курсе на построение правового государства и гражданского общества. Помимо сказанного в Послании, Президент позднее «невербально» подтвердил твердость своих намерений и неуклонность взятого направления. Прибыв на празднование Нового года – Наурыза в свой, фактически родной, город Алматы, Касым-Жомарт Кемелевич, сойдя с «дорожки», вышел к празднующим людям на площади, отстранив в сторону охрану, и стал по-простому говорить со своим народом. Потому что кроме народа у Президента нет никого, на кого он мог бы еще опереться: ни «своих» олигархов, ни крепкого клана родственников, ни бюрократической «вертикали», стоящей между ним и обществом. Потому что отдаляться от народа – это означает отдаляться от правды и в итоге от справедливости. А несправедливость способна разрушить самые лучшие и масштабные начинания. Потому что только ради народа и только при его поддержке могут быть осуществлены заявленные преобразования. И в этом не слабость, но сила Президента и его реформ, ибо они – настоящие! В день Наурыза Президент вышел к народу, и народ принял его, принял как своего. Народ сказал «да» преобразованиям в жизни страны, заявленным Главой государства. Народ поверил. Лишним будет говорить, насколько велика теперь ответственность, лежащая на плечах сказавшего «Сделаю». Но одновременно с новым грузом ответственности Президент и его реформы обретают теперь второе дыхание. Думается, в этом втором дыхании и состоит основной смысл понятия «Вторая республика», прозвучавшего из уст Президента в день весеннего равноденствия. Вторая республика, к которой мы уверенно идем, – это попросту значит работающая демократия, правовое государство, гражданское общество. И как итоговый результат – справедливость, которая и составляет основную суть программы реформ.