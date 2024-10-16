Второй региональный фестиваль «Есениада» состоялся в Таразе

Так в городе отметили 129-летие со дня рождения Сергея Есенина. Фестиваль, организованный русской общиной «Радонеж», собрал у памятника представителю Серебряного века десятки ценителей его творчества: ветеранов сферы образования и культуры, сотрудников региональной АНК, педагогов, студентов и школьников.

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Песней «Отговорила роща золотая» на стихи Сергея Есенина открыли мероприятие помощник режиссера и актриса областного русского драматического театра Елена Шинкаренко и Мария Володарец. Они передали эстафету вокальной группе «Калинка», которая исполнила «Над окошком месяц» и «Край ты мой заброшенный».

Затем представители молодого поколения декламировали стихотворения Есенина, чье творчество в первую очередь тесно связано с деревенской жизнью, ее простотой и искренностью. Поэт воспевал красоту природы русской земли, делился своими переживаниями и размышлениями. В его строках нередко звучат нотки тоски и одиночест­ва, трагичности человеческой судьбы. София Бородихина из СШ № 2 выбрала стихотворение «Закружилась листва золотая», учащийся СШ № 11 Дмитрий Туралиев продекламировал «По-осеннему кычет сова», о «Собаке Качалова» рассказала ученица гимназии № 41 София Бондарь. Прозвучали и другие стихи поэта: «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!», «С добрым утром!», «Пускай ты выпита другим», «Пороша», «Заметался пожар голубой»...

– Мне очень нравятся Есенинские чтения, их особая теплая атмосфера. Я тоже пытаюсь писать стихи, но чаще выступаю с произведениями других поэтов: Пушкина, Тютчева, Фета… Подобные фестивали помогают нам ближе познакомиться с их творчеством и проявить себя, – говорила ученица школы-гимназии № 7 Снежана Янковская.

По итогам фестиваля дипломами и медалями были отмечены многие школьники, а самыми активными и успешными участниками оказались ребята из гимназии № 40.

– «Есениада» – не просто праздник поэзии, а шаг к укреп­лению культурного обмена, это сохранение традиций, популяризация поэзии, литературы, чтения в целом. Мероприятие поддержали местные власти, что еще раз подчеркивает его значимость для воспитания подрастающего поколения, – сказала заместитель директора областного русского драмтеатра Валерия Сон.

– Поэзию Есенина любят многие поколения за ее искренность, простоту и мелодичность, – считает председатель русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин. – В следую­щем году мы планируем провести юбилейное праздничное мероприятие, на которое пригласим участников из других областей страны.