«Второй трек» дипломатии не пострадает

Масштабы крупнейших за многие десятилетия разрушений от паводков привели к решению Главы государства о жесткой экономии бюджетных средств. В результате было отменено проведение в нынешнем году международного форума «Астана» – флагманской площадки Президента в части внешнеполитической повестки.

Но это едва ли изменит важнейшую роль Казахстана в мировых делах: так или иначе, Астана вне зависимости от числа проводимых международных мероприятий становится все более важной точкой в Евразии.

Практически все государства в современных международных отношениях стремятся активнее продвигать нарративы для усиления своего «голоса» на мировой арене. Отчасти это стремление продиктовано меняющимся балансом сил между «великими державами» и ростом конструктивного потенциала «средних держав» – одних из наиболее явных гарантов равновесия и баланса современной геополитики.

В негласной «борьбе за умы и влияние» государства стремятся найти способы более эффективного распространения своих инициатив в части различных аспектов сотрудничества. При этом становится очевидным – политичес­кий трек взаимодействия необходимо усиливать альтернативными каналами коммуникаций.

Так зародились первые диалоговые форматы с участием экспертов по различным направлениям международных дел и сотрудничества, права, дипломатии и безопасности. И это сформировало «второй трек» дипломатии государств, который дополнял усилия от непосредственных дипломатических сношений на уровне официальных лиц государств.

В мире в числе прочих появились Мюнхенская конференция по безопас­ности в Германии, Давосский форум в Швейцарии, Азиатский форум Боао в Китае, Стратегические дебаты Абу-Даби, диалог Шангри-ла в Сингапуре и Раисина в Индии. Эти площадки помимо политиков разного масштаба традицион­но собирают наиболее ярких интеллектуалов, придавая свой уникальный тон общим дипломатическим усилиям государства-организатора.

Международный форум «Астана», прошедший впервые в июне 2023 года, достаточно легко и органично встроился в глобальную архитектуру крупнейших диалоговых площадок по обсуждению различных аспектов международных дел. И это наглядная демонстрация накопленного потенциала казахской дипломатии, что создавался несколько последних десятилетий.

Тем не менее с точки зрения странового имиджа позиционирования государства в мировой политике и трансляции наших внешнеполитических инициатив на внешний контур форумы – важные, но далеко не единственные каналы для коммуникации. Любой трек дипломатии, включая гибридные промежуточные его формы, с помощью разных инструментов и механизмов преследует концептуально одну цель – выполнять конкретные задачи внешней политики государства в соответствии с национальными интересами для реализации задач странового развития.

В то время как политический диалог на любом уровне направлен на формирование стратегического курса и конкретной калибровки двусторонней или многосторонней повестки, экспертное взаимодействие на уровне идей, смыс­лов и нарративов направлено как на осмысление прошлого, так и на создание «большой картинки» долгосрочного видения сотрудничества.

С этой точки зрения оба трека дипломатии концептуально взаимодополняют друг друга, позволяя государствам активнее взаимодействовать с миром и обеспечивать взаимообмен. Казах­станская внешняя политика остается в авангарде всех тектонических изменений мирового порядка, становясь все более значимой точкой притяжения многосторонней дипломатии и международного сотрудничества.

Это очевидно из самых простых цифр: лишь за неполных два последних месяца речь идет о десятках стран мира, представители политического истеб­лишмента которых посетили Казахстан. Сам Президент Токаев посетил четыре государства и около десяти раз принял иностранных гостей в Акорде. Главы палат Парламента и представители Правительства продолжают ранее запланированные международные контакты в пределах их мандатов.

Так или иначе, несмотря на общий контекст паводков и полной мобилизации государственного аппарата на помощь пострадавшим и восстановление населенных пунктов, наша внешняя политика остается устойчивой к внутренним и внешним вызовам и конструктивной по своему характеру.

Председательство Казахстана в текущем году в ряду важнейших регио­нальных международных организаций – ОТГ, ШОС, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и МФСА – дает возможность использовать синергию потенциалов наших председательств для развития диалога и взаимного доверия в Евразии. Это позволяет «первому треку» нашей дипломатии компенсировать отмену международного форума «Астана», продолжая транс­ляцию нарративов на других международных площадках.

В конечном счете с призмы мировой политики Астана переживает естественный рост, продиктованный запросом исторического времени.