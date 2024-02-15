Ввести меры в отношении организаторов за отмену концертов намерено Минкультуры

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Комментируя вопрос периодической отмены концертов российских звезд в Казахстане, министр сообщила о готовящихся нововведениях в законодательство.

– Культура не должна быть инструментом политики. И этот вопрос мы должны урегулировать не единичными решениями, а законом. К примеру, сейчас объявления о проведении концертов известных исполнителей размещаются в социальных сетях, реализуются билеты, но имеют место случаи отмены концертов. В целях пресечения этих и других негативных действий проводится работа по внесению поправок в законодательство по наложению мер запрета и взыскания на организаторов, – рассказала Балаева.

Напомним, в связи с отменой концерта Валерия Меладзе по причине его нездоровья, поклонники не могли вернуть свои деньги за билет. Позже полиция задержала алматинца, который продавал фальшивые билеты на концерты зарубежных звезд.