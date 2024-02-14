Алматинец продавал фальшивые билеты на концерты зарубежных звезд

Общество
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За продажу фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе задержан 29-летний житель Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

В числе обманутых – поклонники творчества Валерия Меладзе. «Билеты» на его концерт граждане решили приобрести на сайте объявлений.

– На самом деле никаких билетов у фигуранта не было. Схема его промысла быта такова: размещал объявления о наличии  билетов, получал полную оплату за них и выключал сотовый телефон, переставая выходить на связь. Подозреваемый умудрился продать несколько билетов даже после концерта. Он задержан и дал признательные показания в совершении аналогичных афер в период недавних гастролей исполнителей 50 Cent и Akon. Досудебное расследование продолжается, – руководитель Киберпола ДП города Алматы Игорь Пудовкин.

#мошенник #фальшивые билеты #Меладзе

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