Алматинец продавал фальшивые билеты на концерты зарубежных звезд

В числе обманутых – поклонники творчества Валерия Меладзе. «Билеты» на его концерт граждане решили приобрести на сайте объявлений.

– На самом деле никаких билетов у фигуранта не было. Схема его промысла быта такова: размещал объявления о наличии билетов, получал полную оплату за них и выключал сотовый телефон, переставая выходить на связь. Подозреваемый умудрился продать несколько билетов даже после концерта. Он задержан и дал признательные показания в совершении аналогичных афер в период недавних гастролей исполнителей 50 Cent и Akon. Досудебное расследование продолжается, – руководитель Киберпола ДП города Алматы Игорь Пудовкин.