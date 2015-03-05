Статьи Выборы - важнейший патриотический акт

Надир НАДИРОВ, академик:



– Ассамблея народа Казахстана – самая авторитетная организация. В начальный период становления Республики Казахстан, разрабатывая основные принципы национальной идеи, наш Лидер принял единственно правильное решение, указав на главные приоритеты – дружбу народов и обеспечение межнационального согласия. И вот уже свыше ста этносов Казахстана говорят и учатся на родном языке, и у них одни заботы, единые цели и мечты. Вот уже 24 года под руководством Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан уверенно движется вперед, и, надо отметить, многие народы по-хорошему завидуют нам. Неоспорим его авторитет и в международных делах. Если Нурсултан Абишевич прислушается к голосу народа, то он должен дать свое согласие на участие в выборах. Бог дал нам такого Лидера, и пусть он работает дальше.





Серик КИРАБАЕВ, доктор филологических наук, профессор, академик:



– Сегодня независимый Казахстан узнаваем в мире. В этом неоспоримая заслуга Н.А. Назарбаева, Первого Президента нашей страны. За прошедшие годы успешно реализованы инициативы Главы государства в промышленности и сельском хозяйстве, создана инфраструктура, отвечающая гуманитарным, культурным и духовным запросам народа Казахстана. Реализация программы "Культурное наследие" создала интеллектуальное и информационное пространство, в котором мы возродили основы нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодня мы находимся на пороге новых политических свершений. Я, как 90-летний аксакал казахстанской науки, обращаюсь к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву с просьбой дать свое согласие на выдвижение в кандидаты в Президенты. Моя цель, думаю, всем понятна. Принятые планы развития страны надо реализовывать и претворять в жизнь тому, кто их выпестовал и инициировал. Я верю нашему Президенту и желаю ему победы.





Султанали БАЛГАБАЕВ, журналист, общественный деятель:



– Проведение досрочных президентских выборов – это своевременная и политически выверенная мера. Мы видим, что ситуация в мире развивается подчас вопреки прогнозам аналитических служб всех уровней. Противостоять кризисам возможно благодаря политической воле личности, стоящей у руля государственного управления, сбалансированным действиям во всех сферах жизнедеятельности общества. Мы должны помнить о высокой миротворческой миссии Президента Нурсултана Назарбаева, его огромном авторитете в мире. В Казахстане продолжается успешная реализация новых экономических проектов, разработанных Президентом в долгосрочных стратегиях, направленных на выдвижение Казахстана в число передовых государств мира. Мы, казахстанцы, поддерживаем курс Лидера нации, доверяем ему. Именно поэтому я обращаюсь к Нурсултану Абишевичу ­Назарбаеву с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах и продолжить осуществление своей благородной миссии во благо народа.





Раушан КОЖАГЕЛДИ, студентка 3-го курса Института промышленной инженерии, член Комитета молодежных организаций:



– У нас в семье всегда говорят, что достигнутые успехи Казахстана неразрывно связаны с нашим Президентом. И я поддерживаю такое мнение, так как именно Нурсултан Абишевич смог разработать такую политику, которая сплотила всех казахстанцев. Сегодня мы видим результаты тех мудрых решений, которые Глава государства принимал в трудные годы начала нашей независимости, взяв на себя всю ответственность. Поэтому неудивительно, что идея провести выборы Президента в нынешнем году нашла всемерную поддержку. Более того, я искренне желала бы, чтобы Нурсултан Абишевич сам лично принял участие в них, потому что люблю свою Родину и хочу видеть во главе нашего государства только опытного и мудрого политика. Уверена, Первый Президент Казахстана является достойным примером для подражания, своими делами он доказал, что является залогом процветания нашей страны и гарантом нашего достойного будущего.





Владимир ТОЛОКОННИКОВ, актер Русского театра драмы им. М. Лермонтова, заслуженный артист КазССР:



– Становление независимого Казахстана – это не только очень важный период истории нашей страны, но и часть биографии каждого из нас. Доверие, оказанное моими соотечественниками Первому Президенту Казахстана, оказалось абсолютно верным. В условиях различных потрясений, которые происходят в разных уголках мира, Казахстан остается островком благополучия и стабильности. Мы – счастливые люди, которые родились и живут на святой земле Казахстана. И это не праздные слова. Глава государства уверенно ведет нашу страну с первых дней независимости по пути мира и согласия. Я ощущаю духовный комфорт в Казахстане, и это может сказать каждый гражданин республики. Мы уверены в завтрашнем дне, потому что во главе нашего государства стоит мудрый человек и политик. Альтернативы ему я не вижу, поэтому прошу Нурсултана Назарбаева выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Казахстана.





Айтуар УТЕГЕНОВ, общественный деятель Мангистауской области:



– Я всегда гордился и горжусь нашей страной, уважаю нашего Лидера, и, естественно, я был бы очень рад, если бы Нурсултан Абишевич выдвинул свою кандидатуру на пост Президента на выборах, которые пройдут в апреле. Когда приезжаю в другую страну, и люди там узнают, что я из Казахстана, первым делом они говорят: "Ваш Президент Нурсултан Назарбаев молодец!". Такая гордость сразу берет! На всех выборах Президента я голосовал только за Елбасы. И сегодня просто не вижу другого кандидата на этот пост. Только с ним я связываю наше будущее, будущее наших детей и внуков. Нурсултан Назарбаев руководит нашей страной уже много лет, и все эти годы Казахстан движется только вперед. С нашим Президентом мы пережили тяжелые времена, и он благодаря мудрой и дальновидной политике смог вывести нашу страну на новый уровень. Поэтому было бы хорошо, если бы Нурсултан Абишевич снова выставил свою кандидатуру.





Валерий МИХАЙЛОВ, главный редактор журнала "Простор":



– Мы живем в мире и согласии и должны ценить то, что имеем. Огромна заслуга Президента Н.А. Назарбаева в обеспечении в Казахстане межнационального согласия и межконфессионального диалога. Мы видим, как главы ведущих государств прислушиваются к мнению нашего Президента и определяют свои действия, опираясь на совместно выработанную позицию. Это говорит о высоком авторитете Президента Республики Казахстан, о том, что его мнение важно для мировых лидеров, а его рекомендации – для принятия решений, важных для судеб современного мира. В Казахстане все свои стратегические планы Глава государства реализует полностью. Поэтому мы, русские писатели, и лично я просим, чтобы Нурсултан Абишевич выдвинулся кандидатом в Президенты. Наш Президент отличается не только экономической, но и гуманитарной культурой. Об этом говорят его книги. Уверен, что Н. А. Назарбаев, человек высокой эрудиции и культуры, обладающий огромным опытом государственного управления, сможет достойно управлять казахстанским кораблем в бурном море надвигающегося кризиса.





Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ, президент Казахстанско-Американского свободного университета, академик HAH РК:



– В 90-е годы, которые принесли молодому независимому государству тяжелые испытания, мне выпала огромная честь трудиться рядом с выдающимся деятелем современности Нурсултаном ­Абишевичем Назарбаевым. Глава нашего государства действительно Лидер нации, и с его именем казахстанский народ связывает беспрецедентные экономические успехи, социальное благополучие, стабильность и уверенность в будущем.



Обострение глобальных вызовов, нестабильность экономической ситуации во всем мире не должны помешать Казахстану продолжить реализацию новой экономической программы "Нұрлы жол". Поэтому во главе государства должен находиться руководитель, которому безоговорочно доверяют все казахстанцы. Поддерживаю всех, кто предлагает Главе государства выдвинуть свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах. Это позволит обеспечить эффективную реализацию Стратегии-2050 и выведет Казахстан в пул 30 развитых стран мира.





Мадина ЕРКИНОВА, студентка 1-го курса, член Комитета молодежных организаций КазНТУ им. К. И. Сатпаева:



– В 2013 году мне посчастливилось лично встретиться с самим Президентом Казахстана! В то время я училась в школе и принимала участие в выставке школьных проектов, которую посетил Глава государства. И когда Нурсултан Абишевич подошел к нашему стенду, стал задавать нам, авторам инновационных проектов, вопросы, я сильно разволновалась. Но когда увидела, как по-доброму улыбается Нурсултан Абишевич, волнение прошло. Мне приятно было видеть, как он искренне радовался за нас. И сегодня по совету Президента я поступила учиться в отечественный, а не зарубежный вуз. И стала обладательницей государственного гранта! Поэтому искренне присоединяюсь ко всем студентам КазНТУ, которые на студенческом собрании поддержали проведение президентских выборов и выразили пожелание, чтобы в них обязательно принимал участие Первый Президент Казахстана. Лично я будущее нашей страны вижу только с Нурсултаном Абишевичем.





Ермек САНСЫЗБАЕВ, менеджер, Костанай:



– Присоединяюсь к тем казахстанцам, которые поддерживают идею проведения президентских выборов. Более того, как и все мои коллеги и знакомые, считаю, что общественности, всем казахстанцам следует попросить нашего Президента принять участие в избирательной кампании, а мы же в свою очередь его поддержим. Первый приду на избирательный участок и проголосую за нашего Президента, поскольку он гарант стабильности и процветания нашей страны. Я полностью доверяю Нурсултану Назарбаеву, хочу, чтобы он руководил страной как можно дольше. Быстро развивающийся Казахстан стал примером для всех стран Центральной Азии, СНГ и мира. Благодаря верной политике нашего Президента страна растет и процветает. Считаю, что это и есть большое достижение! Глава государства в своем Послании неоднократно повторял, что мы как единый народ и единое целое должны быть сплоченными. И выборы станут тем фактором, который еще больше сплотит нас.





Касымжан БАЙСАДАКОВ, председатель Актюбинского областного филиала Союза журналистов РК:



– Идея президентских выборов порождена требованием времени, поэтому общественность относится к этому с пониманием и оказывает поддержку. Многие мировые лидеры признают, что Глава нашего государства – опытный, прозорливый политик, умеющей осмыслить былое и грядущее, связать каждый свой шаг с конкретными перспективами. Истинность этого мы видим своими глазами: заблаговременно выработаны экономические программы для страны, реализация которых позволит сохранить, а затем и заметно поднять благосостояние нашего народа. Провести досрочные президентские выборы, считающиеся важной кампанией для государства, и подняться, не прерывая созидательного пути, на следующую высоту с нашим Лидером – вот то, чего ждет весь наш народ. Областной филиал Союза журналистов объединяет около 200 человек. Наши коллеги, которые трудятся в различных средствах массовой информации региона, горячо поддерживают Президента и выбранный им курс.





Гульмира ТАСЕМЕНОВА, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 21, Уральск:



– Современному обществу нужны образованные и высоконравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, конструктивностью. Из года в год в Казахстане под чутким руководством Президента делается очень многое для воспитания, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи. Не менее важно, что по инициативе Нурсултана Назарбаева государство укрепляет межнациональные и межконфессиональные отношения между людьми разных национальностей и вероисповедания. Каждый казахстанец, чувствуя свою причастность к общему делу, вносит посильный вклад в общую копилку народного благосостояния. Мы, молодые, должны осознавать свою ответственность за судьбу страны, еще больше объединяясь под руководством нашего Лидера. И обращаемся к нему с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента. Ради нашего благополучного будущего.





Виктор ХИЛЬНИЧЕНКО, председатель правления коммандитного товарищества "Хильниченко и Ко", Алматинская область:



– На мой взгляд, выборы Президента страны, назначенные на 26 апреля, определят дальнейший путь развития нашего молодого государства. Сегодня, когда весь мир переживает масштабный экономический кризис, Казахстан показывает уверенный рост. Под руководством Нурсултана Назарбаева успешно решаются вопросы социальной модернизации, строительства инфраструктуры, осуществляются реформы в аграрном секторе и промышленности. Принимаются меры по улучшению жизни сельских тружеников, пенсионеров, учителей и врачей.



В нашей стране царят мир, спокойствие, стабильность. Все эти успехи – результат грамотной политики Главы государства, направленной на благо всего нашего многонационального общества. Вот почему абсолютное большинство казахстанцев просит Первого Президента принять участие в выборах. Ведь с его именем связаны колоссальные достижения, планомерное и поступательное развитие всех жизненно важных отраслей.





Валерий ТИТЕНОК, индивидуальный предприниматель, Кызылорда:



– Нурсултан Абишевич Назарбаев стал для казахстанцев больше, чем просто Президентом страны. Он – признанный народом Лидер нации, построивший новое успешное государство, к которому с уважением относятся во всем мире.



И я думаю, не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство моих соотечественников готово лично просить действующего Главу государства принять участие в назначенных на 26 апреля внеочередных президентских выборах. И каждый из них, несомненно, отдаст свой голос за него.



Мы признательны Нурсултану Абишевичу за неутомимый труд и мудрую политику. Президент стал для многонационального народа Казахстана гарантом мира, стабильности и динамичного развития. Под его руководством преображаются города и села, растет благополучие наших семей. Сегодня, учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, нам нужен именно такой человек, которому с легким сердцем мы можем доверить и штурвал государства, и собственную судьбу.





Корлан ЖАЙСЕНБАЕВА, педагог, Петропавловск:



– Однозначно присоединяю свой голос к тем, кто просит Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Стабильное развитие экономики, гражданское и межконфессиональное согласие в стране – результат политики именно Нурсултана Назарбаева. Быть лидером всегда сложно. Главой государства – тысячекратно сложнее. Тут нужны не просто широта кругозора, глубина анализа, ясное видение перспективы, абсолютная честность перед собой и обществом, решительность в достижении целей, но сочетание этих качеств, что немногим дано. Глава нашего государства обладает ими в полной мере, и ни разу слово Президента не разошлось с делом. Под его руководством Казахстан состоялся как признанное демократическое государство.



Стратегическое мышление и способность практически воплощать планы выдвинули его в первый ряд видных политиков, в это сложное время необходимых не только нам, но и всему мировому сообществу.