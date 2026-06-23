Серийный мошенник обманывал пенсионеров в Карагандинской области

Им причинен материальный ущерб на суммы от 50 тысяч до 1 миллиона 750 тысяч тенге

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Мошенник, используя интернет-ресурсы, находил контактные данные пожилых граждан и звонил им, начиная разговор с нейтральных фраз, не раскрывая своей личности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа

Когда потерпевшие пытались определить, с кем разговаривают, они самостоятельно предполагали, что собеседником является их родственник, проживающий за пределами РК.

Пользуясь этим, он поддерживал заблуждение и под предлогом получения посылки убеждал передать деньги через курьера, после чего лично забирал деньги и скрывался.

В результате преступных действий потерпевшими признаны 10 лиц пожилого возраста, которым причинен материальный ущерб на суммы от 50 тысяч до 1 миллиона 750 тысяч тенге.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Данный приговор демонстрирует неотвратимость уголовной ответственности за совершение мошенничества», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили гражданам о необходимости проявлять бдительность при поступлении телефонных звонков от неизвестных лиц, проверять полученную информацию через родственников и не передавать деньги посторонним лицам.