Выделили деньги на ремонт Статьи 28 сентября 2023 г. 6:00 1 Флора Левина, область Абай После нашей публикации от 24 августа «Совсем не «белая роща» о забытом местными властями и градообразующей компанией поселке Актогай жизнь здесь не закипела, но изменения все же есть. фото пресс-службы KazMinerals Пусть малая, но застарелая часть проблем начала решаться. Так, компания KAZ Minerals профинансировала ремонт дороги, выделив более 870 млн тенге на приведение в порядок двух ее участков. 710 млн тенге отпущено на текущий ремонт дороги между поселками Актогай и Копа протяженностью семь километров. В ближайшее время намечено приступить к дорожным работам на отрезке проезда от станции Актогай по поселковой улице Сатпаева протяженностью 1,8 км, которые обойдутся в сумму, превышающую 160 млн тенге. По информации пресс-службы KAZ Minerals, между компанией, местным акиматом и подрядной организацией заключены соответствующие трехсторонние договоры. Что касается властей, то недавно с жителями поселка встретился аким области Нурлан Уранхаев. В ходе встречи были подняты вопросы трудоустройства и проведения независимой экологической экспертизы для оценки степени загрязнения окружающей среды отходами компании KAZ Minerals, а также обеспечения питьевой водой и нехватки детских игровых площадок. Глава региона поручил разработать «дорожную карту». – В карту нужно включить вопросы, которые волнуют местных жителей. Это позволит систематизировать и решать проблемы в соответствии с установленным планом, – сказал Нурлан Уранхаев. Кроме того, аким области предложил на уровне акимата провести встречу с руководством ТОО «KAZ Minerals Aktogay», а также организовать трехсторонний диалог с участием представителей компании, общественного совета поселка Актогай и акимата области, к которому обязательно нужно подключить экологов и специалистов в сфере водопользования. Все вопросы, поднятые на встрече с общественностью, акимом области взяты под личный контроль. #дороги #ремонт #инфраструктура #Актогай