Выдра украла рыбок на $126 тыс в отеле Великобритании

Выдра украла из отеля в Великобритании декоративных карпов кои на $126 тыс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото krasivosti.pro

Инцидент произошел в отеле Grosvenor Pulford Hotel & Spa в Честере, графство Чешир, сообщила корпорация Би-би-си в пятницу, 25 августа. Выдра вытащила из двух прудов на территории отеля около 50 карпов кои. Стоимость одной такой рыбы может составлять $2,5 тыс.

Причину исчезновения рыбок кои удалось обнаружить при проверке записей с камер видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как хищник без труда преодолевает препятствия в виде электрических сеток, которые сотрудники отеля установили для защиты карпов от охотившихся на них цапель, в изобилии встречающихся в округе.

«Потеряв карпов кои на сумму примерно в £100 тыс., мы стараемся предотвратить повторение этого инцидента. Наши разноцветные карпы — не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель», - рассказал директор владеющей отелем компании Nelson Hotels & Inns Эндрю Нельсон.