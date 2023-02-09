Вылетели без промедления

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Инеш Бержанова

Второй эшелон казахстанских спасателей прибыл в Турцию, пострадавшую от серии разрушительных землетрясений.

Спасатели МЧС Казахстана оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По данным ведомства, в составе второго эшелона 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты. На вооружении у сил быстрого реагирования порядка 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования, более 160 видов медикаментов.

По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения вторая группа МЧС Казахстана присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантепе. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Инструктаж со специалистами перед отправкой провел министр по ЧС Юрий Ильин. Он отметил, что на них возложены как ответственные задачи по поиску и спасению людей, так и надежды со стороны граждан Турции на возможность как можно скорее справиться с последствиями землетрясения. Юрий Ильин пожелал спасателям благополучно вернуться к родным и близким.

Тем временем спасатели МЧС Казах­стана, прибывшие в Турцию днем ранее, уже активно работают. Спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки – разрушенные жилые объекты.

В первом случае – это шести­этажный дом, который находится под угрозой полного обрушения. Надо сказать, что дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведено деблокирование и доступ к дому, при поисках были обнаружены и извлечены тела трех погибших женщин, идет расчистка завалов, вывоз строи­тельных конструкций.

Во втором случае – это полностью разрушенные девяти­этажные дома, где также могут находиться люди. По оперативной информации, здесь из-под завалов извлечено тело погибшего. Совместно с местными спасателями найден живой человек – пострадавшая женщина.

Работы проводятся в круглосуточном режиме, проинформировала пресс-служба МЧС РК.

Как отмечают в ведомстве, направленные в Турцию казахстанские спасатели представлены опытными профессионалами, имеющими практические навыки оперативного участия в спасении граждан и ликвидации различных видов ЧС. К экстренному вылету, в случае запроса с турецкой стороны, готовы и 125 лучших врачей республики, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

О формировании пула медиков на своей странице в Facebook написала глава ведомства Ажар Гиният. Она отметила, что медработники Казахстана искренне скорбят вместе с дружественным турецким народом по погибшим в результате природной катастрофы. Пожелав скорейшего спасения оставшимся в завалах людям и выздоровления раненым, министр подчеркнула, что при необходимости усиления медицинской помощи с казах­станской стороны сформирована бригада врачей для отправки в пострадавшие районы Турции.

В стороне от чужой беды не остались и волонтеры. В Казах­стане начался сбор гуманитарной помощи. Об этом вчера объявила Национальная волонтерская сеть при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Гуманитарная помощь собирается по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай-батыра, 11⁄5, 5-й этаж, кабинет 505. Точки сбора открылись и в других городах республиканского значения и областных центрах, в региональных фронт-офисах волонтеров «Birgemiz». Поступившие вещи передадут в посольство Турции в Казахстане. В первую очередь необходимы одеяла, спальные мешки, термосы, пауэрбанки, памперсы, средства личной гигиены, зимняя одежда.

Принимается и финансовая помощь. Для юридических лиц через АО «Народный Банк Казахстана», для физических – через приложение Kaspi (в разделе «Благотворительность» нужно выбрать ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции).

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону республиканского фронт-офиса волонтеров «Birgemiz»: +7 708‑706-42-42.

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