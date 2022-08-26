Вынесен приговор многодетным матерям, избившим предпринимателя в акимате Нур-Султана

В Нур-Султане осудили матерей, избивших предпринимателя в здании акимата столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда города.

Напомним, несколько многодетных матерей в июле этого года избили мужчину в столичном акимате. Видео потасовки облетело Казнет. Женщины пришли в госорган по жилищному вопросу. Однако что-то пошло не так – под руку им попался предприниматель из сферы строительства. Нарушительницы перекрыли вход и набросились на бизнесмена с кулаками.

Сегодня суд вынес приговор в отношении Ш., О. и М. по факту хулиганства в акимате Нур-Султана.

«Суд установил, что 27 июля 2022 года около 10:00 часов Ш., О. и М. в здании столичного акимата, нарушая особо дерзко общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении ранее им незнакомого потерпевшего М., пришедшего в акимат на совещание», – рассказали в суде.

Согласно экспертизе, М. получил легкий вред здоровью – ушибленную рану и ссадину на голове, кровоподтек на правой верхней конечности, ссадины на левой верхней конечности.

Кроме того, Ш., О. и М. перекрыли вход в здание акимата, не давая гражданам и сотрудникам госоргана пройти в здание. Тем самым они воспрепятствовали нормальной деятельности сотрудников местного исполнительного органа, добавили в суде.

Действия осужденных подтверждаются видеозаписями с камер видеонаблюдения, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевших и свидетелей.

При этом обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание осужденных, по делу не установлено.

«Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие у осужденных малолетних детей. Ш., О. и М. ранее не судимы. Преступление – средней тяжести.

С учетом вышеуказанных обстоятельств Ш., О. и М. осуждены по пункту 1 части 2 уголовной статьи «Хулиганство» к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и сетей телекоммуникации сроком на 3 года», – проинформировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.