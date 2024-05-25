Выпускники-медики NU теперь могут работать по всему миру

Евразийский центр аккредитации и гарантии качества высшего образования и здравоохранения (ECAQA) входит в Европейскую ассоциацию гарантии качества высшего образования и признается Всемирной федерацией медицинского образования. Полученная пятилетняя аккредитация подтверждает, что программа «Доктор медицины» NU соответствует строгим стандартам качества и передового медицинского образования. Всесторонней оценке подверглись учебная программа, квалификация преподавателей, возможности для проведения исследований, служба поддержки студентов и клиничес­кая база.

– Получение полной аккредитации ECAQA программы «Доктор медицины» – важная веха для Школы медицины NU. Она свидетельствует о напряженной работе и приверженности делу наших преподавателей, сотрудников и студентов, а также подтверждает нашу миссию по предоставлению медицинского образования высочайшего уровня. Это признание подчеркивает наше стремление и способность к совершенству и качеству в подготовке будущих медицинских специалистов, способных отвечать вызовам и растущим потребностям нашего общества и за его пределами в области здравоохранения, – сказал доктор Массимо Пиньятелли, вице-президент университета и декан Школы медицины NU.

Какие преимущества для студентов дает полная аккредитация ECAQA? Прежде всего для студентов это означает гарантированное качество образования. В течение двух лет эксперты ECAQA тщательно анализировали программу и пришли к выводу, что она соответствует международным лучшим практикам (bestpractices) и обеспечивает студентам качественное образование, доступ к передовым клиническим базам и технологиям. Более того, перед выпускниками-медиками открывается больше возможностей для трудоустройства в престижных медучреждениях и продолжения образования.

Четырехлетняя программа «Док­тор медицины» основана на образовательной модели Соединенных Штатов, которую выбирают, имея на руках диплом базового медицинского или другого смежного образования. Обучение ориентировано на работу с пациентом, и первые два года студенты проходят еженедельную сессию в больницах UMC, а на последних курсах – клиническую практику. Далее с дипломом доктора медицины можно продолжить обучение в резидентуре и докторантуре. Всего в школе действуют 22 учебные программы от бакалавриата до резидентуры, выпускниками которых уже стали около 500 человек.

Для университета международная аккредитация означает повышение престижа на мировом уровне, привлекательность для большего числа абитуриентов, в том числе иностранных. Но процесс аккредитации на этом не останавливается, а, наоборот, Школа медицины NU принимает на себя обязательства продолжать совершенствование своих программ и исследований, чтобы формировать медицинское сообщество лидеров в Казахстане.

С момента своего основания в 2015 году Школе медицины NU удалось создать инновационную систему здравоохранения, включающую научно-исследовательские лаборатории NU и Университетский медицинский центр (UMC), имеющий аккредитацию Международной объединенной комиссии (JCI) – «золотой стандарт» для медклиник. На академических клинических кафедрах UMC студенты получают опыт клинической практики и после окончания учебы проходят резидентуру. Таким образом, есть все предпосылки для того, чтобы академический медицинский центр стал международным медицинским хабом при поддержке партнера Школы медициныУниверситета Питтсбурга.