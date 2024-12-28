Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам

Образование
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Асет Калымов

В уходящем году флагману высшего образования республики – КазНУ им. аль-Фараби – исполнилось 90 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ им. Аль-Фараби

В честь круглой даты и наступающего Нового года группа журналистов, окончивших вуз в 1994-м, решила сделать небольшой презент родному факультету. В торжественной обстановке коворкинг-центру, который вскоре откроется на журфаке, были вручены 10 мягких кресел. Это будет площадка для общения студентов, развития их творческих навыков.

Деканат факультета подготовил обширную программу ко встрече желанных гостей. Выпускники, в том числе автор этих строк, совершили занимательную экскурсию в музей КазНУ, где представлены свыше 5 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории становления учебного заведения. В просторном выставочном зале есть комплекс, посвященный научному наследию аль-Фараби, хранятся зачетные книжки первокурсников, поступивших в университет в далеком 1934 году.

Первый набор составил всего 54 учащихся, нынче же контингент студентов КазНУ превышает 27 тыс. человек. Как отметил декан факультета журналистики Канат Ауесбайулы, вуз занимает лидирующую позицию в Центральной Азии, входя в топ-список мирового рейтинга университетов QS. На ближайшие пять лет разработан стратегический план, согласно которому намечено строительство ряда новых учебных корпусов и общежитий.

К слову, нынешний год является юбилейным и для гостей, получивших дипломы ровно 30 лет назад. Как мы убедились воочию, с тех пор произошли грандиозные изменения как инфраструктурного, так и образовательного плана. Нам показали аудитории, оснащенные по последнему слову техники, громадную библиотеку аль-Фараби, фонд которой насчитывает 2 млн книг и учебных пособий.

В начале 90-х годов не было многих объектов, ныне входящих в состав Казгуграда, в том числе инновационного центра Farabi hub. А Дворец студентов, ставший одной из достопримечательностей Алматы, тогда только начинали возводить. 

Больше всего мы были рады встрече с наставниками – профессором Сагымбаем Козыбаевым, преподавателями Ларисой Нодой и Александром Рожковым. Как отметили педагоги, профессия журналиста по-прежнему престижна, авторитетна, а журфак КазНУ остается кузницей кадров, из стен которой вышли известные в стране писатели, публицисты, политики, общественные деятели, акулы пера и микрофона. Главное – есть преемственность поколений, когда на смену окончившим учебу дипломированным специалистам приходят такие же талантливые и креативные студенты – вчерашние школьники.

– Ваши сердца целиком принадлежат избранной специальности, – подчеркнул Сагымбай Кабашевич, обращаясь к выпускникам 1994 года. – Вы достойны высоких похвал, желаем дальнейших творческих побед и свершений! 

Выразив огромную благодарность учителям, пришедшие на встречу заместитель главного редактора журнала Forbes Kazakhstan Анна Резник, журналисты газеты «Корё ильбо» Евгения Цхай, Андрей Магай, преподаватель журфака КазНУ, колумнист газеты «Аргументы и факты Казахстан» Арман Кудабай, а также автор этих строк пожелали процветания родной альма-матер. Теплые слова в адрес факультета высказали также подключившиеся в зуме однокурсники Азима Рузуддинова из Канады, карагандинка Татьяна Голубцова и Стелла Ахмурзина из Атырау.

#поздравление #КазНУ #журфак

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