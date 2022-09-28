Высокая в небе звезда

Гляжу в окно автобуса на прохожих, а в наушниках играет «Группа крови». Интересное, думаю, выдалось совпадение,

ведь еду я на выставку памяти Виктора Цоя.

«Перемен требуют наши серд­ца», – пел Виктор Цой. Таким сейчас, когда Казахстан проходит через большие перемены, кажется символичным открытие выставки, посвященной жизни и творчеству легендарного рок-музыканта.

К слову, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя экспозиция «Звезда по имени Солнце» представляет его не только как музыканта, но и как художника – здесь наряду с материалами коллектива «Культпросвет», вдохновившегося творчеством лидера группы «Кино», можно увидеть и рисунки самого Цоя. Изначально ведь будущий музыкант учился в художественной школе, окончил изостудию.

Работы Цоя показывают его с другой стороны, он как бы фото­графирует жизнь, рассказывает нам через них о себе. Например, знаменитая Love story представляет нам историю любви, в которой один человек пожирает другого. У него также много автопортретных работ, перенесенных на холсты с фотографий – здесь выставлена картина «Балкон». А в одной из последних он как будто предсказал свое трагическое будущее, изобразив человека, который едет в машине…

– Виктор Цой стал частью культурного кода нескольких поколений, а его творчество несет в себе общий культурный контекст, объединяющий наши народы. Эта выставка – дань памяти выдающемуся музыканту и попытка объяснить феномен его бессмертной популярности не только в странах СНГ, но и за пределами союза, – отметил Сергей Кузин, директор БЦ «Москва», в здании которого открылась экс­позиция.

Особое место на выставке отведено рассказу о сквере и посвященной Цою архитектурной композиции в Караганде. Уникальный проект авторства карагандинского архитектора Дмитрия Быкова стал подарком городу от Фонда казахско-корейской дружбы «Ернур&Ника».

– Хотелось создать что-то интересное, что не наскучит. Была задумка сделать некий все время разный объект, который может неодинаково смотреться с разных сторон, но в то же время соединять в себе образы солнца и великого музыканта. Приятно, что теперь этот район стал местом притяжения молодежи, –

рассказал о своем проекте Дмитрий Быков.

Экспозиция выстроена в концепции сторителлинга, причем в каждом зале можно проследить историю, показывающую, что объединяет Казахстан и Виктора Цоя. Повествование начинается в первом же зале: не многие знают, что отец музыканта Роберт Максимович Цой родился в Кызылорде, а с женой познакомился уже в Ленинграде, куда уехал учиться.

– В центральной части выставки расположились фотографии известного павлодарского фотографа Едыге Ниязова, который был хорошо знаком с питерским музыкальным андеграундом 80-х годов. Многие казахстанские поклонники творчества Цоя, вероятно, даже не подозревают, что культовые фотографии артиста сделаны их земляком. Кстати, фотоработы Ниязова – одного из самых влиятельных на сегодня фотографов мира – в столице выставлены впервые, ‒ рассказала Ольга Скальчук, руководитель культурных и просветительских проектов Русского дома, организовавшего выставку в рамках российско-казахстанского проекта #большечем30.

Проходим в следующий зал. Здесь, глядя на работу «Интервью с Виктором», можно ближе познакомиться с Цоем, прочитав его цитаты: «Моя душа – в моих пес­нях» или «Крики – немножечко диковато, аплодисменты – слишком официально, а вот цветы, пожалуй, в самый раз. Им я всегда радуюсь, как ребенок». Или вот такие слова, заставляющие порассуждать на тему далекого от политики автора и его песен, отчасти повлиявших на умы людей и, как следствие, многие события: «Поймите, я не пишу лозунгов. Единственное, что мне хотелось и хочется, – чтобы люди больше чувствовали себя свободными от обстоятельств, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт».

В творческом зале представлены афиши, в том числе многочисленных фильмов, в которых снимался Виктор Цой.

– Его часто приглашали, потому что он был человеком того времени, ему даже не нужно было играть – лишь быть собой. Самый любимый фильм, оцененный по достоинству, конечно, «Игла» Рашида Нугманова. Съемки проходили в Алматы и Таразе – еще одна ниточка, связывающая Цоя с Казахстаном. Есть даже такой миф, красивая легенда, что в песне «Звезда по имени солнце» говорится о Таразе. Ну и все песни, которые мы слышим в фильме, были, конечно, написаны в Казахстане, – рассказала Ольга Скальчук.

Переходим в Зал памяти, который начинается со стены Цоя на Арбате в Москве. Она не случайно изображена в пикселях: авторам выставки было важно показать, что стена постоянно обновляется, люди совершенно разных поколений постоянно приходят, что-то дорисовывают и дописывают. Здесь большой рассказ о том, как сохраняется память о музыканте – помимо песен, которые перепевают, известного памятника в Алматы и архитектурной композиции в Караганде.

Другой «фишкой» выставки стало пространство «А что если?», где посетителям предложено пофантазировать о том, как сложилась бы судьба музыканта, если бы не его трагическая гибель. Там же можно создать свою собственную стену Цоя ‒ примеры их можно найти на всем постсоветском пространстве от Москвы до Павлодара.

Здесь на стене красуется стишок-пирожок:

«Хоть Цоя нет уж четверть века,

Он в каждой пачке сигарет,

В Звезде, что Солнцем именуем,

И в переменах, что мы ждем»

…Пока стояла у черно-белой ­фотографии Виктора Цоя, взгрустнулось: ему было всего 28. Мне вот скоро тоже будет 28, и я считаю, что вся жизнь впереди. Наверное, он тоже так думал. Сколько он мог еще подарить нам песен, порадовать своим творчеством. Да, он многого достиг за такую короткую жизнь, но теперь, когда Цоя давно не стало, а его музыка живет с нами по сей день, этого кажется так мало! Я же могу лишь сделать свое маленькое дело: рассказать вам о выставке, чтобы вы обязательно ее посетили, прониклись духом Цоя, послушали, может быть, его музыку и вообще узнали о легендарном музыканте как можно больше.