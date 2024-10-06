Высокая явка казахстанцев - показатель доверия к государству – политолог

Мнения , Референдум
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Куандык Ыкылас, старший эксперт отдела политических исследований КИСИ при президенте РК

Проходящий сегодня 6 октября республиканский референдум по АЭС является важным процессом общенародного волеизъявления, высшим проявлением внимания к мнению общества.

Фото: КИСИ при президенте РК

По данным ЦИК, референдум уже считается состоявшимся, так как число проголосовавших избирателей, имеющих право участвовать в референдуме, достигло 61,56%

Данная явка свидетельствует о том, что результаты референдума, как важного решения, будут приняты, учитывая максимальное число голосов казахстанцев.

Также это значит, что тема референдума (развитие энергетики) отвечает запросам широких слоев населения.

Высокая явка является показателем качественного уровня доверительных отношений между обществом и государством. Это означает, что общество поддерживает тренды на открытость политической системы и учета общественного мнения.  

Таким образом, референдум показал высокую готовность казахстанцев выразить свое мнение по важнейшей проблеме энергодефицита, и в целом небезразличность общества к вопросам развития страны.

Инициатива находится на стороне казахстанцев, и итоги референдума будут зависеть от их волеизъявления. 

#мнение #АЭС #КИСИ #референдум

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