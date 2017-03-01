Приветственное слово Президента по случаю Дня благодарности, который уже второй год казахстанцы отмечают 1 марта, зачитала на праздничном форуме Ассамблеи народа Казахстана Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова.

В своем обращении Нурсултан Назарбаев напомнил, что День благодарности – это особая дата, хоть она и появилась в государственном и общественном календаре совсем недавно, но основан праздник на глубоком историчес­ком фундаменте.

«Он является напоминанием о тех непростых временах, когда во всей силе были проявлены самые драгоценные человеческие качества – милосердие, сострадание, взаимовыручка, самопожертвование. Отмечая День благодарнос­ти, мы, с одной стороны, смотрим в прошлое, отдавая должное духовному подвигу нашего народа. А с другой стороны, уверенно заглядываем в будущее, путь к которому выстроен на прочных нравственных основах. Мы благодарны и успехам, и новым вызовам, которые помогают нам еще ярче раскрывать потенциал нашего Отечества. Я благодарен казах­станскому народу за то единство, за то воодушевление, с которым мы вместе строим независимую страну», – отмечено в приветственном слове Президента.

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Ералы Тугжанов напомнил, что 1 марта – это еще и день рож­дения Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства на сессии АНК, посвященной 20-летию ее создания, предложил отмечать эту дату как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, которые в самые тяжелые времена неизменно проявляли милосердие и гостеприимство. Слово не разошлось с делом – 14 января 2016 года Президент подписал указ об учреждении нового праздника, и 1 марта 2016 года Казахстан впервые его отметил.

– Благодарность – это есть высшая категория нравственности, в основе которой лежит милосердие. Есть такое яркое выражение: «Выше всего – закон, выше закона – правда, выше правды – справедливость, но выше справедливости – милосердие, доброта, сопереживание друг к другу». Исходя из этого, мы можем говорить, что именно идея благодарности в нашей стране имеет огромный объединяющий потенциал, – подчеркнул Ералы Тугжанов.

В лучших традициях нового праздника Ералы Тугжанов поб­лагодарил членов АНК и представителей этнокультурных объединений за ту работу, которую они ведут для продвижения и укрепления идей мира и согласия, заложенных Главой государства, сказал спасибо всем, кому небезразлична судьба Казахстана. Кроме того, он выразил слова благодарности странам и народам, которые сами приняли и помогли построить новую жизнь этническим казахам, вынужденным покинуть Родину в трудные годы.

Слово «спасибо» на форуме звучало во всех возможных контекс­тах. Благодарили Президента, страну, весь народ и конкретных людей, которые своими поступками показали, что милосердие и благородство всегда будут живы в Стране Великой степи. Ветеран АНК, руководитель еврейского культурно-просветительного общества «Алеф» Моисей Гольдберг вспомнил истории из своего детства – как в 40-х годах прошлого века еврейским семьям, которые в числе многих других народ­ностей переселяли в Казахстан, семьи казахов помогали выжить, давали тепло, делились едой. Сегодня эта готовность прийти на помощь ближнему в трудную минуту – качество, которым славится весь многонациональный народ Казахстана.

– Рукой нашего Президента в историю Казахстана вписан новый праздник. И я хочу от своего поколения, прошедшего войну, сказать спасибо Президенту, который создал в Казахстане страну мира, достатка, согласия, – сказал Моисей Гольдберг.

Гостеприимство казахского народа организаторы форума стремились выразить даже в элементах оформления места проведения мероприятия. В центре зала во Дворце Мира и Согласия было установлено яблочное дерево, украшенное войлочными яблоками, картины из войлока висели на стенах, участники форума были одеты в прекрасные костюмы из этого же материала. А в качестве сувенира гостям праздника была поднесена небольшая войлочная юрта, в которой был знаменитый казахский курт.

– Наши бабушки рассказывали, как казахская кошма, войлок спас­ли их в жутком холоде времянок от болезни, сырости, смерти. А наша Ассамблея народа Казах­стана делает все, чтобы искусство войлока не было забыто, – обратила внимание представитель Ассоциации корейцев Казахстана Александра Югай.

Корейская диаспора, к слову, в нынешнем году отмечает 80-ю годовщину переселения в Казах­стан. Представители этой народности попали сюда в 1937 году. Память о доброте и щедрости, с которой казахский народ встретил переселенцев, передается в корейских семьях из поколения в поколение.

День благодарности действительно имеет для Казахстана историческое значение, это символ ценностных ориентиров, определяющих менталитет казахстанцев, в том числе и на современном этапе.

– Когда мы в Казахстане говорим, что мир и согласие – главные ценности нашего общества, это не просто слова. Это наша реальность, сформированная исторически. Наверное, именно поэтому Казахстан может громко всему миру сказать о том, что мы – общество, в котором разные люди сумели найти общий язык, и мы можем помочь в этом другим. Сегодня мы это уже делаем. Стоит вспомнить последние события – мирные переговоры по Сирии в Астане, урегулирование Главой государства вопросов между Турцией и Россией, наш Лидер выступал и выступает за мирное разрешение ситуации в Украине. Казахстан дает миру возможность опираться на него, как на площадку, где могут быть в равной степени представлены голоса всех сторон. На самом деле переговоры вести очень сложно, и способность посадить за один стол противоборствующие стороны – это большая ценность. А у казахов она заложена даже в национальных традициях. Дом кочевников – юрта – круглая, стол – тоже круглый, без углов. То есть все, кто собираются в этом доме и за этим столом, – равны друг перед другом. Эту нашу ценностную смысловую идею мы несем и в будущее, – считает руководитель Центра по изучению меж­этнических и межконфессио­нальных отношений Академии госуправления при Президенте РК Айгуль Садвакасова.

В праздник благодарности ряды ассамблеи пополнились новыми членами, соответствую­щие удостоверения им вручали Государственный секретарь и заместитель Председателя АНК. Среди присоединившихся к ассамблее – министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Данияр Елеусинов, артист Алишер Каримов, депутат Мажилиса Геннадий Шиповских, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец и другие – от представителей этнокультурных объединений до работников госорганов.

В завершение мероприятия было принято обращение АНК со словами благодарности к народу и Президенту страны. В нем, в частности, отмечается, что благодаря политике Главы государства взаимопонимание и взаимная поддержка стали духовными принципами современного Казахстана.