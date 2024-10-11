Выставка известного скульптора Шокана Толеша открылась в Алматы

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева состоялось открытие персональной выставки «Аспан» известного казахстанского скульптора Шокана Толеша, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, на выставке представлено более 90 скульптурных, графических и живописных работ.

Скульптурные произведения Шокана Толеша представляют собой сложную пластическую форму.

Главное в творчестве художника Толеша - идея. Он воплощает задуманное в работе, сочетая бронзу и алюминий, получая уникальную скульптуру методом без пайки.

Выставка продлится до 3 ноября.