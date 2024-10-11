Выставка известного скульптора Шокана Толеша открылась в Алматы
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Обширная коллекция экспозиции насчитывает 90 скульптурных, графических и живописных работ
В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева состоялось открытие персональной выставки «Аспан» известного казахстанского скульптора Шокана Толеша, сообщает Kazpravda.kz
По информации Минкультуры, на выставке представлено более 90 скульптурных, графических и живописных работ.
Скульптурные произведения Шокана Толеша представляют собой сложную пластическую форму.
Главное в творчестве художника Толеша - идея. Он воплощает задуманное в работе, сочетая бронзу и алюминий, получая уникальную скульптуру методом без пайки.
Выставка продлится до 3 ноября.