Выставка к 950-летию словаря «Диуан луғат әт-түрк» пройдет в Астане

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

На выставке будут представлены портрет Махмуда Кашгари, отражающий его жизнь и творчество, наиболее точная копия труда «Диуан луғат әт-түрк», оригинальные версии на тюркском и кыргызском языках, избранные слова и пословицы, а также одежда мужчин и женщин XI века, демонстрирующая быт и культуру тюркского общества того времени

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 февраля при поддержке МКИ в Нацмузее РК состоится торжественное открытие международной выставки «Тіл – ізгіліктің бастауы: Диуан луғат әт-түрк», посвящённой 950-летию выхода в свет энциклопедического словаря «Диуан лугат ат-турк», сообщает Kazpravda.kz 

Мероприятие организовано Фондом тюркской культуры и наследия совместно с Фондом тюркского мира.

На выставке будут представлены портрет Махмуда Кашгари, отражающий его жизнь и творчество, наиболее точная копия труда «Диуан луғат әт-түрк», оригинальные версии на тюркском и кыргызском языках, избранные слова и пословицы, а также одежда мужчин и женщин XI века, демонстрирующая быт и культуру тюркского общества того времени.

Также будет представлена информация о Карлукской эпохе, в том числе карта, составленная Махмудом Кашгари, в сравнении с современной картой.

Выставка «Тіл – ізгіліктің бастауы: Диуан луғат әт-түрк» акцентирует внимание на роли тюрков как создателей цивилизации и представляет уникальное наследие, дошедшее до наших дней.

«Экспонаты погрузят посетителей в мир тюркского культурного достояния. Отобранные слова, являющиеся ключевыми для концепции выставки, раскрывают чистоту тюркского языка, глубину истории тюркской цивилизации, культурные особенности тюркских племён и непрерывное развитие их жизненного уклада. Пословицы лаконично передают древнюю мудрость, присущую тюркскому народу, и его добродетели», – говорится в сообщении.

Также специально для выставки были изготовлены костюмы, демонстрирующие высокий уровень эстетики и моды XI века, основанные на сведениях, представленных в труде Кашгари.

«Одежда мужчин и женщин того времени детально передаёт вкусы и традиции той эпохи. «Диуан луғат әт-түрк» – уникальный труд XI века, созданный выдающимся учёным и мыслителем Махмудом аль-Кашгари. Это первый энциклопедический словарь тюркских языков, содержащий около 9 тысяч слов с арабскими эквивалентами, а также богатый материал о культуре, быте, языке и литературе тюркских народов. Этот труд ценен не только с лексикографической, но и с культурной точки зрения: в книгу включена первая известная карта тюркского мира, отображающая географическое расположение тюркских племён, их культурные и языковые связи. Карта, составленная аль-Кашгари, уникальна тем, что её границы во многом совпадают с современными территориями тюркских государств», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Там же добавили, что «Диуан луғат әт-түрк» считается вторым по значимости памятником тюркской письменности после «Орхонских памятников». Это энциклопедия, содержащая бесценные сведения о тюркских племенах, географии Туркестана и тюркском фольклоре.

В своем труде Махмуд Кашгари делает точные прогнозы о государственности, которые подтверждают историческую преемственность политического и культурного развития тюркских народов.

Кроме того, накопленный тюрками государственный опыт укрепил его выводы, став прочной основой политической и культурной преемственности тюркского мира.

#Астана #выставка #Нацмузей #словарь

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