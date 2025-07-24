Фото: пресс-служба Минкультуры

В Государственном историко-культурном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» состоялась торжественная церемония открытия выставки «Мир Абая и Яссауи», организованной совместно с Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан», сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, выставка проводится в преддверии 180-летия великого поэта Абая Кунанбаева с целью прославления в обществе его наследия.

Мероприятие совпало с масштабной акцией-челленджем «Земля великих – Абай, Родина великих – Семей».

Также в рамках мероприятия были представлены ценные произведения великого учителя тюркского мира Ходжи Ахмеда Яссауи.

Экспозиция включает в себя рукописи из фондов музея Абая Кунанбаева, памятные вещи, музыкальные инструменты, фотографии и картины, отражающие жизнь и наследие Ходжи Ахмеда Яссауи, редкие рукописи XIX века, оригинальные произведения и рукописи представителей суфизма.

Одним из уникальных экспонатов экспозиции является рукописная книга корана Х века, переведенная на древнетюркский язык.

Главная цель данного мероприятия – познакомить казахстанцев с мыслью, источниками творчества великих деятелей Абая и Яссауи через экспонаты музейно-заповедного фонда.

Выставка продлится до 15 августа.