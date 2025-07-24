Мероприятие совпало с масштабной акцией-челленджем «Земля великих – Абай, Родина великих – Семей»
В Государственном историко-культурном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» состоялась торжественная церемония открытия выставки «Мир Абая и Яссауи», организованной совместно с Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан», сообщает Kazpravda.kz
По информации Минкультуры, выставка проводится в преддверии 180-летия великого поэта Абая Кунанбаева с целью прославления в обществе его наследия.
Мероприятие совпало с масштабной акцией-челленджем «Земля великих – Абай, Родина великих – Семей».
Также в рамках мероприятия были представлены ценные произведения великого учителя тюркского мира Ходжи Ахмеда Яссауи.
Экспозиция включает в себя рукописи из фондов музея Абая Кунанбаева, памятные вещи, музыкальные инструменты, фотографии и картины, отражающие жизнь и наследие Ходжи Ахмеда Яссауи, редкие рукописи XIX века, оригинальные произведения и рукописи представителей суфизма.
Одним из уникальных экспонатов экспозиции является рукописная книга корана Х века, переведенная на древнетюркский язык.
Главная цель данного мероприятия – познакомить казахстанцев с мыслью, источниками творчества великих деятелей Абая и Яссауи через экспонаты музейно-заповедного фонда.
Выставка продлится до 15 августа.