Во избежание браконьерства мероприятия осущест­вляются исключительно силами государственных промысловых учреждений. При этом нужно отметить: решение о регулировании численности степных антилоп принималось болезненно. Дело в том, что свыше 90% всей мировой популяции сайги находится в Казахстане, и поэтому на нашей стране лежит основной груз ответственности за ее сохранение.

Нельзя скидывать со счетов и разделение мнений экспертов-экологов об оправданности контро­лируемого отстрела этих парнокопытных. Противники подобной меры считают, что можно решить проблему скученности животных путем их отлова и перевозки в другие регионы страны. Правда, успешных примеров подобной передислокации степной антилопы пока нет, как нет и методик ее акклиматизации и содержания в неволе. Зато у всех еще свежи в памяти вспышки массовой эпи­зоотии в сайгачьих стадах, когда за короткое время фиксировался падеж тысяч особей. Наконец, сайга – «ақбөкен» – для казахов является животным сакральным – «киелі», то есть священным.

На второй чаше весов при принятии трудного решения был решительный протест фермеров, чьи пастбища, а главное – посевы вытаптывались бесчисленными стадами, принося урон, исчисляе­мый миллионами тенге. При этом данная ситуация повторялась на протяжении нескольких лет кряду.

Согласно информации Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, представленной по запросу «Казахстанской правды», по данным весеннего учета (до окота 2025 года), численность сайгаков в нашей республике достигла 3 млн 978 тыс. особей, что трое­кратно превышает историчес­кий максимум (1,2 млн особей в 1974 году).

В настоящее время с учетом нынешнего окота поголовье степной антилопы составляет порядка 5 млн особей. В то же время в соответствии с нормативами оптимальной плотности парнокопытных животных минимально устойчивая численность сайгака составляет 1 млн особей. Таким образом, сегодня отсутствует угроза исчезновения сайги и нет биологических препятствий для ее рационального промысла.

Максимально взвешенное решение об изъятии из природы части популяции сайги было принято. По заключению экспертов Минэкологии, контролируе­мое регулирование численности антилоп целесообразно в плане снижения пастбищной нагрузки, учитывая увеличение в последние годы числа домашних животных, а также во избежание бесцельной потери большого количества сайгаков в случае их гибели от болезней или джутов (бескормицы), вызванных чрезмерным разрастанием популяции.

К слову, весной 2025 года на территории Карагандинской области и области Улытау было обнаружено и утилизировано более 20 тыс. туш павших сайгаков. По результатам патологоанатомического вскрытия специалис­тами Института зоологии было сделано заключение: их гибель наступила вследствие алиментарного истощения, вызванного длительным недостатком белков, витаминов, железа в рационе питания вследствие хронического недокорма. О последнем свидетельствует тот факт, что в желудках животных были обнаружены мелкие камни, песок, глина… Это, по мнению экспертов Мин­экологии, свидетельствует о том, что из-за чрезмерно высокой численности сайгакам уже не хватает естественных кормов, чтобы нормально перезимовать.

Цель регулирования сайгаков – не уничтожение, а поддержание численности на научно обоснованном и устойчивом уровне, при котором сохраняются как экосистемные функции сайгака, так и интересы сельхозпроиз­водства.

Кстати, по данным уполномоченного органа, в Казахстане есть опыт хозяйственного использования ресурсов сайгака. В среднем объемы ежегодно варьировались в пределах 100–300 тыс. особей. В период с 1955 по 1981 год было добыто 4,1 млн голов сайги. Тогда промысел тоже велся четырьмя государственными охотпромхозами – в Жезказгане, Актобе, Атырау и Жанакале (Западно-Казахстанская область). Все данные структуры были высокорентабельными, приносили значительную прибыль государству и обеспечивали рабочие места для сотен людей.

Согласно статьям 44 и 46 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», регулирование численности проводится в соответствии с биологическим обоснованием. Оно в отношении сайгаков в 2025 году подготовлено специалистами РГП «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

Ввиду заключения ученых рекомендуется изъятие до 750 тыс. особей, включая 460 тыс. из уральской и 290 тыс. из бетпакдалинской популяций, что сос­тавляет не более 20% от общей численности.

При этом важно подчеркнуть, что 750 тыс. голов – это не плановый объем изъятия, а биологичес­ки допустимый верхний предел, рассчитанный по структуре популяции, который лишь задает рамки возможного регулирования. Фактические же объемы всегда будут определяться исходя из реальной ситуации: наличия инфраструктуры, экономической целесообразности, состояния популяции и международных обязательств республики. Такой подход соответствует рекомендациям Международного союза охраны природы (МСОП) по устойчивому развитию.

Согласно биологическому обоснованию, регулирование чис­ленности сайгака производится двумя способами: отстрелом из нарезного оружия, а также отловом с применением переносного сеточного кораля.

…Итак, в степи звучат выстрелы. Они санкционированы, но важно не допустить браконьерства, бесконтрольного уничтожения сайгаков. Как в целом организованы непосредственно отстрел и отлов? Исключительным правом на проведение этих операций наделено РГП «ПО «Охотзоопром». По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР, суточный объем изъятия сайгаков проводится строго в соответствии с ежедневными заявками мясоперерабатывающих предприятий и пунктов убоя. Такой подход минимизирует отходы, гарантирует качество мяса, обеспечивает рациональное использование ресурсов.

По словам заместителя генерального директора «Охотзоопро­ма» Владимира Кертиева, с 1 июля производился отстрел только рогачей. Самок не трогали, поскольку они еще кормили потомство. В августе молодняк отбивается от своих мам, те и другие активно набирают вес. Поэтому, согласно биологическому обоснованию, в начале сентября началось изъятие и самок степной антилопы.

Рассказ о регулировании популяции сайги будет неполным, если не сказать о том, как производится непосредственно отстрел животных. Рассказать об этом мы также попросили заместителя генерального директора РГКП «ПО «Охотзоопром» Владимира Кертиева. Как сообщил эксперт, алгоритм действий следующий. Вначале в степь выезжает мониторинговая группа, которая выявляет массовое скопление животных. После чего в сопровождении специалистов «Охотзоопрома» на место выдвигаются стрелки с нарезным оружием.

Непосредственно отстрел ведется в ночное время с использованием источников света. С начала сентября в Западно-Казахстанской области начато использование коралей (сеток). В этом регионе наблюдается максимальная плотность животных, которая дает возможность более эффективно использовать коралевый метод.

После убоя животных в работу вступают резчики, которые потрошат туши и в рефрижераторах отправляют на мясокомбинаты. При этом ведется регистрация количества, определяются половозрастные группы отстрелянных животных.

В соответствии с действующим законодательством контроль над соблюдением ветеринарно-санитарных требований при добыче и транспортировке туш, утилизации желудочно-кишечных трактов сайгаков закреплен за местными исполнительными органами и Министерством сельского хозяйства РК.

Биологические отходы утилизируются в специально подготовленных ямах-траншеях. Уже на мясокомбинатах представители «Охотзоопрома» отделяют рога сайги, которые маркируются и берутся на учет. Контролируемый промысел сайги продлится до 1 декабря, поскольку в это время в сайгачьих стадах начнется гон.

На 9 сентября 2025 года изъято порядка 31 тыс. особей сайгаков. Сайгачатина в связи с этим появилась на мясных рынках некоторых регионов страны и нашла неплохой спрос у покупателей. Главным фактором тому, по мнению экспертов, является ее относительная доступность – примерно 2,5 тыс. тенге за кило, высокая экологичность и, наконец, хорошие вкусовые качества.

Продажа мяса сайгаков ведется в четырех регионах республики – Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау.