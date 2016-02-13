Выверен каждый пункт

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Игорь СПИРИДОНОВ, предприниматель, руководитель молодежного крыла АНК ЗКО
Подтверждением тому является расширенное заседание Правительства, на котором Глава государства поставил задачу принять дополнительные меры по обеспечению дальнейшего экономического роста. Радует постоянное внимание, которое уделяется программе «Нұрлы жол». Это еще больший размах строительства дорог и реа­лизации инфраструктурных объектов. Значит, появятся дополнительные рабочие места и необходимость в молодых специалистах.

Для меня, занимающегося предпринимательской деятельностью, особенный интерес представляют положения, касающиеся поддержки бизнеса, создания условий для развития реальных секторов экономики. И, бесспорно, всех казахстанцев и особенно молодых людей касается решение о мерах по увеличению строительства жилья. Это возможность создавать свою семью и растить детей. Государство создает все условия для самореализации молодежи. Но и нам нужно помогать своей стране, стремиться учиться и работать в полную силу. Лидер нации не однажды подчеркивал, что самые масштабные планы по силам сплоченному народу. Наши этнокультурные объединения в год 25-летия Независимости наметили большую программу объединительной работы. Свою задачу мы видим в том, чтобы воспитывать патриотически настроенную и социально ответственную молодежь.

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