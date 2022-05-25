Статьи
Вызовы и возможности
Асель Муканова

Экономика Казахстана, пройдя через два структурных перехода, добилась определенных успехов и сформировала конкурентные преимущества. Но, кроме этого, накопила и ряд внутренних системных угроз.

Ответом на них должен стать новый экономический курс в рамках Третьего структурного перехода, который предполагает устойчивое и инклюзивное развитие республики. Об основных приоритетах соответствующей политики с учетом геоэкономической ситуации в мире и сис­темных внутренних проблем рассказал заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам
(АСПиР) РК Олжас Тулеуов.

– Казахстан как открытая экономика подвержена влиянию внешних факторов. Масштабные санкции в отношении России, которая выступает глобальным экспортером сырья и продовольствия, усугубили проблемы в цепочках поставок. Происходит новый передел энергетического и продовольственного рынков, влияющих на процессы энергоперехода и усиливающих риски продовольственной безопаснос­ти. Наблюдается «двойной удар» в виде высокой инфляции и риска экономического спада, – отметил Олжас Тулеуов на заседании Берлинского Евразийского клуба «Новый Казахстан – формирование процесса трансформации на экономически устойчивой основе».

За 30 лет экономикой Казах­стана пройдено два структурных перехода. Первый – от плановой к рыночной экономике (начало 90-х годов прошлого века), второй – к сырьевой модели роста с усилением роли государства в экономике (начало «нулевых»). Они позволили республике стать страной с уровнем дохода выше среднего. Но несмотря на конкурентные преимущества, привели и к накоплению системных угроз.

Монополизация рынков, доминирование сырьевых отраслей стали барьерами для глубокой диверсификации экономики. С 2010 года лишь 20% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями, тогда как в секторах с низкой производительностью создано 38% рабочих мест и в них доминируют отрасли с участием государства. Частный сектор практически не генерирует новые, постоянные и производительные рабочие места.

В результате монополизации рынков в структуре ВВП произошел рост доли чистой прибыли корпоративного сектора пре­имущественно за счет сырьевых отраслей – с 45 до 51%, и с 34 до 31% – снижение доли оплаты труда.

За последние 15 лет накопленный рост производительности труда отстал от реального роста доходов населения на 62 процент­ных пункта. Доходы растут преимущественно за счет увеличения социальных трансфертов.

Усилились фискальные дисбалансы, усугубляемые снижением доли производительных затрат в структуре госбюджета. Пять лет его расходная часть не была подкреплена достаточной доходной базой, способной полноценно обеспечить ее расходную часть.

Олжас Тулеуов рассказал также о шести ключевых направлениях, в рамках которых будет осуществлен Третий структурный переход: это верховенство права, стимулирование честной конкуренции и экономических свобод, обеспечение макроэкономической стабильности, системная диверсификация экономики, развитие человеческого капитала и реформирование государственного управления.

Верховенство права должно основываться на понятных, прозрачных и стабильных законах, равенстве всех перед ними, справедливости и независимости судебной системы, развитии института досудебного разрешения споров, правоохранительном и силовом блоке, стоящем на страже прав граждан и бизнеса.

Развитие честной конкуренции как национальной идеи должно стать основным лейтмотивом в деятельности центральных и местных исполнительных органов.

Честная конкуренция предполагает деолигополизацию экономики, недопущение фаворитизма, качественную институциональную среду, развитие бизнеса на принципах конкурентного нейтралитета, а также либерализации рынков товаров и услуг.

Макроэкономическая стабильность обеспечивается за счет проведения единой, согласованной и предсказуемой макроэкономической политики, роста сбалансированности ее фискально-бюджетной части, широкой вовлеченности финансового сектора, в том числе банков в качественное развитие экономики, перехода денежно-кредитной сферы к полноценному инфляционному таргетированию.

Повышение производительнос­ти труда, обеспечение качест­венной структуры занятос­ти и сокращение отставания несырьевого сектора станут основными целями системной диверсификации экономики. Конвергенция промышленного и регионального развития должна быть приоритетом при повышении эффективнос­ти проведения индустриальной политики.

Кроме того, заявил Олжас Тулеуов, необходимо пересмотреть меры господдержки в сторону их возвратности и эффективности, а также обеспечения доступа к ним субъектов малого и среднего бизнеса.

Для успешного формирования новой структуры экономики важно повышение эффективности работы госорганов. Основным показателем должна стать удовлетворенность граждан, поэтому необходимо выстроить экосистемы госуправления по принципу человекоцентричности. Приоритетом совершенствования системы госуправления будет снижение коррупционных проявлений, дебюрократизация процессов и процедур госуправления.

Подходы экономической политики в рамках Третьего структурного перехода будут детализированы при формировании пакета структурных и институциональных реформ в конце июля. Разработка структурных и экономических реформ проводится в рамках сформированных рабочих групп
АСПиР с участием Администрации Президента, заинтересованных госорганов, международных финансовых организаций, экспертов.

Популярное

Все
Дар видеть, слышать, вдохновлять...
Вызовы и возможности
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
Триумф и трагедия
Обещанного три года ждут
Шедевры прошлого в музее будущего
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
Не снижая планку
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
Число смертельных случаев от ожогов среди детей выросло в шесть раз в Атырауской области
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
Референдум-2022: не оставаться в стороне
Оживить деловые связи
Всему свое время
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Статьи
Не снижая планку
Статьи
Обещанного три года ждут
Статьи
Триумф и трагедия
Статьи
Шедевры прошлого в музее будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]