Вызовы и возможности

Экономика Казахстана, пройдя через два структурных перехода, добилась определенных успехов и сформировала конкурентные преимущества. Но, кроме этого, накопила и ряд внутренних системных угроз.

Ответом на них должен стать новый экономический курс в рамках Третьего структурного перехода, который предполагает устойчивое и инклюзивное развитие республики. Об основных приоритетах соответствующей политики с учетом геоэкономической ситуации в мире и сис­темных внутренних проблем рассказал заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам

(АСПиР) РК Олжас Тулеуов.

– Казахстан как открытая экономика подвержена влиянию внешних факторов. Масштабные санкции в отношении России, которая выступает глобальным экспортером сырья и продовольствия, усугубили проблемы в цепочках поставок. Происходит новый передел энергетического и продовольственного рынков, влияющих на процессы энергоперехода и усиливающих риски продовольственной безопаснос­ти. Наблюдается «двойной удар» в виде высокой инфляции и риска экономического спада, – отметил Олжас Тулеуов на заседании Берлинского Евразийского клуба «Новый Казахстан – формирование процесса трансформации на экономически устойчивой основе».

За 30 лет экономикой Казах­стана пройдено два структурных перехода. Первый – от плановой к рыночной экономике (начало 90-х годов прошлого века), второй – к сырьевой модели роста с усилением роли государства в экономике (начало «нулевых»). Они позволили республике стать страной с уровнем дохода выше среднего. Но несмотря на конкурентные преимущества, привели и к накоплению системных угроз.

Монополизация рынков, доминирование сырьевых отраслей стали барьерами для глубокой диверсификации экономики. С 2010 года лишь 20% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями, тогда как в секторах с низкой производительностью создано 38% рабочих мест и в них доминируют отрасли с участием государства. Частный сектор практически не генерирует новые, постоянные и производительные рабочие места.

В результате монополизации рынков в структуре ВВП произошел рост доли чистой прибыли корпоративного сектора пре­имущественно за счет сырьевых отраслей – с 45 до 51%, и с 34 до 31% – снижение доли оплаты труда.

За последние 15 лет накопленный рост производительности труда отстал от реального роста доходов населения на 62 процент­ных пункта. Доходы растут преимущественно за счет увеличения социальных трансфертов.

Усилились фискальные дисбалансы, усугубляемые снижением доли производительных затрат в структуре госбюджета. Пять лет его расходная часть не была подкреплена достаточной доходной базой, способной полноценно обеспечить ее расходную часть.

Олжас Тулеуов рассказал также о шести ключевых направлениях, в рамках которых будет осуществлен Третий структурный переход: это верховенство права, стимулирование честной конкуренции и экономических свобод, обеспечение макроэкономической стабильности, системная диверсификация экономики, развитие человеческого капитала и реформирование государственного управления.

Верховенство права должно основываться на понятных, прозрачных и стабильных законах, равенстве всех перед ними, справедливости и независимости судебной системы, развитии института досудебного разрешения споров, правоохранительном и силовом блоке, стоящем на страже прав граждан и бизнеса.

Развитие честной конкуренции как национальной идеи должно стать основным лейтмотивом в деятельности центральных и местных исполнительных органов.

Честная конкуренция предполагает деолигополизацию экономики, недопущение фаворитизма, качественную институциональную среду, развитие бизнеса на принципах конкурентного нейтралитета, а также либерализации рынков товаров и услуг.

Макроэкономическая стабильность обеспечивается за счет проведения единой, согласованной и предсказуемой макроэкономической политики, роста сбалансированности ее фискально-бюджетной части, широкой вовлеченности финансового сектора, в том числе банков в качественное развитие экономики, перехода денежно-кредитной сферы к полноценному инфляционному таргетированию.

Повышение производительнос­ти труда, обеспечение качест­венной структуры занятос­ти и сокращение отставания несырьевого сектора станут основными целями системной диверсификации экономики. Конвергенция промышленного и регионального развития должна быть приоритетом при повышении эффективнос­ти проведения индустриальной политики.

Кроме того, заявил Олжас Тулеуов, необходимо пересмотреть меры господдержки в сторону их возвратности и эффективности, а также обеспечения доступа к ним субъектов малого и среднего бизнеса.

Для успешного формирования новой структуры экономики важно повышение эффективности работы госорганов. Основным показателем должна стать удовлетворенность граждан, поэтому необходимо выстроить экосистемы госуправления по принципу человекоцентричности. Приоритетом совершенствования системы госуправления будет снижение коррупционных проявлений, дебюрократизация процессов и процедур госуправления.

Подходы экономической политики в рамках Третьего структурного перехода будут детализированы при формировании пакета структурных и институциональных реформ в конце июля. Разработка структурных и экономических реформ проводится в рамках сформированных рабочих групп

АСПиР с участием Администрации Президента, заинтересованных госорганов, международных финансовых организаций, экспертов.