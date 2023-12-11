Взрослый с ребенком отравились угарным газом и попали в реанимацию в Семее
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В городе Семее взрослый и ребенок отравились угарным газом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС области Абай
Инцидент произошел глубокой ночью 11 декабря в частном жилом доме по улице Деповская Семея.
Противопожарная служба выехала на место в 2:42.
«В одной из квартир частного жилого дома на несколько хозяев получили отравление угарным газом двое жильцов.
Причиной отравления послужило отсутствие тяги дымохода печи.
Двое жильцов, один из которых 8-летний ребенок, госпитализированы в реанимацию областной больницы в тяжелом состоянии», – проинформировали в ДЧС.