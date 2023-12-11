Взрослый с ребенком отравились угарным газом и попали в реанимацию в Семее

Инцидент произошел глубокой ночью 11 декабря в частном жилом доме по улице Деповская Семея.

Противопожарная служба выехала на место в 2:42.

«В одной из квартир частного жилого дома на несколько хозяев получили отравление угарным газом двое жильцов.

Причиной отравления послужило отсутствие тяги дымохода печи.

Двое жильцов, один из которых 8-летний ребенок, госпитализированы в реанимацию областной больницы в тяжелом состоянии», – проинформировали в ДЧС.