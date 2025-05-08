Walt Disney откроет парк развлечений в ОАЭ

В мире,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Последний Диснейленд был открыт в 2016 году в Шанхае

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Walt Disney Co. объявила о строительстве парка развлечений в ОАЭ. Это будет 13-й тематический парк Disney и первый на Ближнем Востоке. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Disneyland Abu Dhabi будет построен в Абу-Даби на искусственном острове Яс. Владельцем и оператором парка станет местная Miral Group, которой уже принадлежит ряд парков развлечений на острове, включая Ferrari World, Warner Bros. World и SeaWorld. Компания полностью профинансирует создание парка.

Детали нового проекта не разглашаются. По словам Джоша д'Амаро, главы подразделения Disney, управляющего тематическими парками и круизными судами, разработка дизайна подобного парка обычно занимает около двух лет, строительство - примерно пять-шесть лет.

Создание нового парка в крупнейшем авиационном хабе мира, ежегодно принимающем свыше 120 млн пассажиров, может стать новым драйвером роста для Disney. Последний Диснейленд был открыт в 2016 году в Шанхае.

В среду Disney опубликовала отчетность за второй финквартал. Она получила чистую прибыль в размере $3,275 млрд по сравнению с убытком в размере $20 млн за сопоставимый период предыдущего года, а также увеличила выручку на 7%, до $23,62 млрд. В том числе доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 6%, до $8,89 млрд.

Акции Disney дорожают на 8,2% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 17,2%, до $166,62 млрд.

#парк #ОАЭ #Абу-Даби #Disneyland

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