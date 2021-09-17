​Wikipedia қазақша

Как известно, Википедия – универсальная многоязычная энцик­лопедия, статьи в которую пишут и редактируют обычные пользователи Всемирной паутины. По объему сведений и тематическому охвату это самый крупный и наиболее популярный справочник в Интернете. Википедия создается добровольцами со всего мира на 285 языках. Сайт содержит свыше 23 млн публикаций.

По оценкам экспертов, в последнее время набирает популярность раздел Qazaqsha Wikipedia, основанный в 2002 году. Так, ежемесячное количество просмотров онлайн-энциклопедии на казахском языке достигло 8 млн, а число публикаций превысило 220 тыс.

Весомый вклад в развитие казахскоязычного контента в Глобальной сети вносят участники клуба Wikipedia при Назарбаев Интеллектуальной школе Талдыкоргана, опубликовавшие множество познавательных статей об историко-культурном наследии Казахстана, научных открытиях, современных достижениях нашей страны. В образовательном проекте задействованы около 60 учеников старших классов. Каждый из них самостоятельно пополняет интернет-энциклопедию материалами на казахском, а также делает переводы статей с английского, русского, турецкого и других языков.

Клуб был создан в 2012 году, его первый президент Даулеткерей Кудайберген сегодня учится в магистратуре Пусанского национального университета в Южной Корее. Выпускник НИШ был участником конференций Wikimania-2013, Wikimania-2014, проходивших в Гонконге и Лондоне. Он уверен, что расширение казахскоязычного контента интернет-энциклопедии повышает не только международный статус государственного языка, но и узнаваемость нашей страны.

– Участники школьной Википедии находятся в постоянном поиске эксклюзивной информации о достопримечательностях Казахстана, музеях, знаменитос­тях, – рассказывает Даулеткерей Кудайберген. – К примеру, я, чтобы добыть какие-нибудь малоизвестные, но интересные сведения об истории и культуре родного края, специально ходил в библиотеку имени Сейфуллина в Талдыкоргане, во Дворец языков, Дом дружбы. Члены нашего клуба черпают информацию не только на просторах Интернета, но и в различных книжных источниках, архивах госучреждений. Материалы редактируются, переводятся на казахский язык и размещаются на платформе Qazaqsha Wikipedia. Это очень кропотливый и трудоемкий процесс.

По словам Даулеткерея, Википедия – хорошая площадка для пропаганды казахских народных традиций и духовных ценностей. Сегодня многие школьники, студенты, преподаватели школ и вузов, ученые и эксперты разных отраслей целенаправленно ищут информацию на государственном языке.

– Кому-то надо написать реферат, подготовить презентацию, научный доклад или статью – Википедия им в помощь, – поясняет магистрант. – По числу просмотров этот ресурс занимает ведущие позиции в глобальном рейтинге. Информация там разложена по категориям. Пользователи могут почерпнуть много нового о науке, музыке, спорте, биографиях известных людей. Увеличение объема этих данных на казахском служит мотивирующим фактором для изучения языка.

Сам Даулеткерей выучился на инженера-химика, занимается исследованиями в лаборатории Пусанского университета в области нанотехнологий и фотонной энергии. За время учебы полностью освоил английский и корейский языки, считает, что нет никакой сложности и в изучении казахского.

Такого же мнения придерживается нынешний президент клуба Wikipedia, ученица 11-го класса талдыкорганской НИШ Адэля Балкашева. Она перевела и размес­тила на портале более 250 статей.

– Мы рады быть частью большого онлайн-сообщества добровольцев, – говорит Адэля. – Казахскоязычный контент Википедии публикуется на кириллице, латинице и арабской вязи. Поэтому не только казахстанцы, но и наши соотечественники, живущие за рубежом, составляют аудиторию портала. Количество пользователей сайта, равно как и публикаций, растет с каждым днем. Это называется накопительный эффект. Для нас главное, чтобы информация, которую мы размещаем, была качественной и проверенной.

Как отметила педагог-куратор клуба Wikipedia Айгерим Еркинбаева, не только читатели, но и участники проекта подтягивают свой уровень казахского языка. Школьники используют статьи онлайн-энциклопедии для получения новых знаний по истории, географии, литературе, математике. Участники клуба регулярно проводят акции Wiki Camp, посвященные празднику Наурыз, Дню единства народа Казахстана, Дню Независимости и другим значимым датам. В ходе таких сетевых встреч раздел Qazaqsha Wikipedia пополняется новыми материалами, вызывающими большой интерес у пользователей.