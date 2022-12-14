Я свою работу делаю – глава Минздрава ответила Смаилову

Правительство
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах Правительства сообщила, что готова продолжить работу в новом году, и будет "ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить "продолжай", передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что от каждого члена Правительства ждут эффективной работы, а неуверенные в своих силах могут подавать прошение об отставке. 

Ажар Гиният заявила, что готова работать.  

"Я свою работу делаю. Поэтому буду ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить "продолжай", – ответила Ажар Гиният. 

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 12 декабря провел расширенное заседание Правительства. Он отметил, что основная задача кабмина – заниматься решением экономических проблем страны.

"Это прямая ответственность членов Правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова. Можно ли вступить в Новый год с этим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли Правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам? Считаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами Парламента", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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