Я свою работу делаю – глава Минздрава ответила Смаилову

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах Правительства сообщила, что готова продолжить работу в новом году, и будет "ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить "продолжай", передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Ранее, премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что от каждого члена Правительства ждут эффективной работы, а неуверенные в своих силах могут подавать прошение об отставке.

Ажар Гиният заявила, что готова работать.

"Я свою работу делаю. Поэтому буду ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить "продолжай", – ответила Ажар Гиният.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 12 декабря провел расширенное заседание Правительства. Он отметил, что основная задача кабмина – заниматься решением экономических проблем страны.

"Это прямая ответственность членов Правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова. Можно ли вступить в Новый год с этим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли Правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам? Считаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами Парламента", – сказал Касым-Жомарт Токаев.