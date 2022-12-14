Смаилов обратился к Кабмину: Cпрос будет очень жестким. Кто справится – тот будет работать

Правительство
Елисеева Екатерина
корреспондент

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что от каждого члена Правительства ждут эффективной работы, а неуверенные в своих силах могут подавать прошение об отставке, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"Недавно состоялись выборы главы государства. Ранее были приняты изменения в Конституцию. Сейчас начата активная реализация Предвыборной программы президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на ближайшие 7 лет. Общество ждёт от нас реальных преобразований", – заявил спикер. 

По его словам, все силы Правительства будут направлены на построение новой государственной политики, основанной на трёх взаимосвязанных принципах: Справедливое государство – Справедливая экономика – Справедливое общество.

"Для достижения этой цели мы задействуем весь наш потенциал. Глава государства ждёт от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом Правительства? Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены", – продолжил премьер-министр РК. 

Он отметил, что от каждого члена Правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец. 

"Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели. Сегодня мы обсудим меры по реализации Предвыборной программы главы государства", – дополнил Смаилов. 

Он подчеркнул, что уже создан Республиканский штаб. В его состав включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.

"Мы будем регулярно проводить заседания штаба. Поэтому каждый шаг Плана действий по реализации Предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана. На расширенном заседании равительства глава государства высказал жесткую критику по ряду направлений. Каждый министр должен представить свои подходы по исполнению поручений президента и пунктов плана действий", – резюмировал глава кабмина. 

 

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