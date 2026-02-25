На базе исследовательского реактора ВВР-К и циклотрона Cyclone-30 в Институте ядерной физики налажено единственное в Казахстане производство реакторных радиофармпрепаратов, аккредитованное по международному стандарту GMP. Это стратегически важное направление не только обеспечивает систему здравоохранения страны высокотехнологичной продукцией, но и формирует основу технологической независимости в сфере ядерной медицины, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Института ядерной физики

Сегодня Институт выпускает и поставляет в клиники три радиофармпрепарата, в том числе на основе йода-131 и молибдена-99/технеция-99m.

Йод-131 применяется для лечения заболеваний щитовидной железы, включая онкологические формы. Технеций-99m используется для диагностики практически всех органов и систем организма — от сердечно-сосудистой системы до костной ткани и внутренних органов. Генераторы технеция-99m также производятся в ИЯФ, а технология их изготовления запатентована Институтом.

В целом линейка продукции охватывает ключевые изотопы для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и терапии рака щитовидной железы. Институт обеспечивает порядка 85% потребности Казахстана в радиофармпрепаратах.

Ежегодно продукция ИЯФ применяется для лечения и диагностики более 18 тысяч пациентов.

Cyclone-30 предназначен для промышленного производства радиоизотопов и в настоящее время практически полностью загружен выпуском фтора-18 для ПЭТ-диагностики. Потребность в этом изотопе в Казахстане стабильно растёт — расширяется сеть центров позитронно-эмиссионной томографии, увеличивается число пациентов, которым требуется высокоточная диагностика онкологических заболеваний.

Институт осуществляет регулярные поставки жизненно важных радиофармпрепаратов — прежде всего фтордезоксиглюкозы F-18 и технеция-99m — в центры ядерной медицины Алматы, Астаны и Шымкента. Также начаты поставки в центр ядерной медицины г. Кызылорда. Своевременность поставок особенно критична, поскольку многие радиоизотопы имеют короткий период полураспада и требуют чётко выстроенной логистики.

В 2024 году Институт осуществил первую в истории Казахстана поставку генератора молибден/технеций-99 за рубеж — в центр ядерной медицины Кыргызской Республики. Этот шаг стал важным этапом в развитии экспортного потенциала отечественной ядерной медицины и подтверждением конкурентоспособности казахстанских технологий на региональном рынке.

Развитие направления продолжается. В ближайшей перспективе планируется организация производства таких терапевтических медицинских радиоизотопов, как самарий-153 и лютеций-177, а также радиофармпрепарата «ПСМА фтор-18», востребованного для современной диагностики онкологических заболеваний.

В 2027 году в Институте будет введён в эксплуатацию новый циклотронный комплекс с циклотроном С-18, предназначенный исключительно для производства фтора-18. Это позволит перераспределить мощности действующего Cyclone-30 и направить их на выпуск перспективных изотопов — германия-68 и актиния-225, применяемых в таргетной диагностике и терапии.

Таким образом, Институт ядерной физики формирует в Казахстане полноценную инфраструктуру ядерной медицины — от производства изотопов до внедрения современных радиофармпрепаратов в клиническую практику.

Развитие собственного производства медицинских радиоизотопов снижает зависимость от импорта, обеспечивает устойчивость национальной системы здравоохранения и, главное, даёт тысячам пациентов доступ к своевременной и высокоточной диагностике и лечению.