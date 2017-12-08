​«Ягодки» накрытой поляны

В последний день лета испол­няющий обязанности акима Амангельдинского сельского округа Есильского района Даврен Шакенов устроил той. Поскольку ничто человеческое чиновному люду не чуждо, а вокруг не ханжи, дальнейшие события вызвал не сам факт застолья, а барская нескромность, с которой оно было обставлено. Пир проходил в установленной в лесу юрте 31 августа в рабочее время, что и привлекло внимание кого-то из местных, не замедлившего позвонить по телефону доверия. Выяснять истину в Есильский район немедленно выехали представители департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, областного акимата и полиции. Тут они убедились, что пиршество действительно не только было, но и в варианте, наносящем ощутимый удар по престижу власти. В селе ничего невозможно скрыть, и уж если и. о. акима привлек к обслуживанию себя дорогого и своих гостей штат сельского акимата (парализовав таким образом работу конторы посреди недели), а также библиотекаря и ветврача, напрямую ему никак не подчинявшихся, разговоры, точно, далеко разойдутся.

Поскольку отпираться от очевидного было бессмысленно, Шакенов спорить и не стал, напротив, весь удар принял на себя. Утверждал, что выпил граммов 200 водки, но это все, что он помнит. Все, что происходило между возлиянием и безрадостной встречей, – сплошная лакуна, перемежающаяся видениями: то утверждал, что отмечал переход из простых смертных в разряд и. о. с родственниками, то видел в юрте одноклассников и друзей. Вот только по имени назвать никого так и не смог.

На том, впрочем, никто и не настаивал, так как к моменту заседания совета по этике Даврен Шакенов еще только проходил спецпроверку и государственным служащим не был и обсуждался лишь сам факт, никого из представителей власти не красящий. Так что ответ держать пришлось руководителю аппарата акима Есильского района Ержану Мустафину. Но тут-то и оказалось, что принимал на себя роль громоотвода Шакенов в крепкой, видимо, уверенности в ответной поддерж­ке. С чьей стороны? Во всяком случае, симпатии Мустафина, хотя на скандальном пиру, установлено, не присутствовавшего, целиком находились на стороне и. о. акима сельского округа. Сразу, по горячим следам, он принял меры для его выгораживания, в связи с чем в его отношении было возбуждено дисциплинарное дело.

Внимательно всмотритесь в цепь событий. 31 августа, давая кому положено письменные показания, Шакенов повторял, что именно на этот день распоряжением акима Есильского района получил отпуск без содержания. При том что сотовые телефоны теперь имеются почитай у каждого, его слова достигли райцентра, и там Ержан Мустафин неправомерно, отмечалось на заседании, дает подчиненным поручение задним числом зарегистрировать соответствующее заявление, после чего, ориентировочно около 21 часа, предоставляет комиссии и сей документ, и уже готовое распоряжение акима района. Если это не подлог, то что? А так назвать случившееся позволяет упоминание руководителя областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Галыма Турсунбаева о мало кем замеченной детали: пресловутое заявление оказалось написано… рукой жены Шакенова, занимающей должность секретаря раймас­лихата! Вообще, сдается, ничего предосудительного руководитель аппарата акима района в поведении и. о. не видел: на версии нерасторопности при регистрации заявления стоял до последнего, как оправдание пояснил, что юрту в лесу ставил некий глава агроформирования, известный добрыми делами. Что заставило Галыма Турсунбаева буквально взорваться: «Получается, он сподвиг мецената организовать дастархан для себя и друзей! Не учителей чествовать, не людям отдых устроить – он их в прислугу превратил. Следуя такой логике, завтра он их что – свой огород позовет вскапывать?!»

То заседание закончилось рекомендацией объявить Мустафину строгий выговор.

Очень хотелось членам совета по этике посмотреть в глаза Шакенову, они даже предложили пригласить его на заседание сразу после утверждения в долж­ности. По форме верно, по сути, согласитесь, странно: по закону, чтобы спросить с человека за барские замашки, его сначала надо произвести в ранг, к которому при таких замашках и близко подпускать нельзя. Но абсурдной ситуации удалось избежать: когда материал готовился к печати, стало известно, что Даврен Шакенов не прошел спецпроверку. Вас тоже это почему-то совсем не удивило?

Но серьезный разговор совет по этике все же намерен провес­ти с руководителем Есильского района, где за последнее время, по словам Галыма Турсунбаева, зафиксировано несколько случаев безобразного поведения чиновников, и прежде тоже не отличавшихся строгостью поведения при откровенно снисходительном отношении к провинившимся. В прошлом году, например, главный специалист районного отдела образования в пьяном виде избил официантку, что сошло бы ему с рук, если бы департамент по делам госслужбы не настоял на увольнении. Скрепя сердце районные власти его от должности освободили, но тут же трудоустроили – преподавателем в школу, нести детям разумное, доброе, вечное.

Если же взглянуть на ситуацию шире, настала пора от разбора вопиющих и привычных из-за частоты повторения дел перейти к разбору сложившегося в среде чиновников положения, весьма далекого от идеального. Так, за истекшие 10 месяцев из системы государственной службы в местных исполнительных органах в области уволены 146 госслужащих, в том числе 65 – с руководящих должностей. Проведенный анализ, говорит Галым Турсунбаев, показал ненормально час­тую сменяемость кадров в сис­теме. Самая высокая – 18,6% – в Кызылжарском районе, второе место по количеству уволенных занимают государственные органы Петропавловска – 12,9%. Не стабилен состав обитателей кабинетов в районе М. Жума­баева, где к 1 ноя­б­ря уволились 20 чиновников – практически каждый десятый. При такой тенденции трудно обеспечить качественный штатный состав. Но некомпетентность – лишь одна из составляющих текучки, и даже не самая значимая. Основной причиной увольнений, как показало анкетирование, стали чрезмерная загруженность и ненормированный рабочий день. Многие респонденты указали, что им регулярно приходится подолгу задерживаться на рабочих местах, загрузка в выходные тоже стала обычным делом – и никаких доплат за переработку, что, между прочим, законом преду­смотрено. Убеждать в том никого не надо, как исполнения добиться? Для начала совет по этике дал рекомендацию разработать и утвердить план мероприятий по недопущению роста частой сменяемости кадров. Пунктов в нем наверняка будет немало, но первым, точно, станет четкое разграничение обязанностей между госслужащими, но тогда и спрос со всех должен осуществляться одинаково строгий.