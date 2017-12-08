​«Ягодки» накрытой поляны

В последний день лета исполняющий обязанности акима Амангельдинского сельского округа Есильского района Даврен Шакенов устроил той. Поскольку ничто человеческое чиновному люду не чуждо, а вокруг не ханжи, дальнейшие события вызвал не сам факт застолья, а барская нескромность, с которой оно было обставлено. Пир проходил в установленной в лесу юрте 31 августа в рабочее время, что и привлекло внимание кого-то из местных, не замедлившего позвонить по телефону доверия. Выяснять истину в Есильский район немедленно выехали представители департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, областного акимата и полиции. Тут они убедились, что пиршество действительно не только было, но и в варианте, наносящем ощутимый удар по престижу власти. В селе ничего невозможно скрыть, и уж если и. о. акима привлек к обслуживанию себя дорогого и своих гостей штат сельского акимата (парализовав таким образом работу конторы посреди недели), а также библиотекаря и ветврача, напрямую ему никак не подчинявшихся, разговоры, точно, далеко разойдутся.
Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область
