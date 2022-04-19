Январские беспорядки: от 20 до 100 долларов на человека выплачивалось за участие в погромах

В Алматинской области установлены граждане, которые финансировали участников январских беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Активно ведется следствие по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников январских событий. Так, в Алматинской области установлены двое граждан, которые в городе Талдыкорган финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека", – рассказал Килымжанов.

По его словам, данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках.