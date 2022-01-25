Январские события: в Генпрокуратуре озвучили данные по рассмотренным в суде делам

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Более 9 тысяч административных дел, связанных с январскими событиями, рассмотрели в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Генеральной прокуратурой продолжается работа по защите конституционных прав граждан и установлению деталей совершенных преступлений в период январских событий. На сегодня судами рассмотрено 9 257 административных дел, связанных с ними", – отметил Елдос Килымжанов.
По его словам, почти 50% из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий – 4 584 лицам судом вынесено предупреждение.
"В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1 149 лиц, по 577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела вовсе прекращены за отсутствием состава преступления. Из 3 314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека. При этом еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах", – продолжил Елдос Килымжанов.
Он также сообщил, что по состоянию на 25 января в производстве следственно-оперативных групп находится 2 044 уголовных дела.
"По этим делам задержаны 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под стражу, еще для 50-ти определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти – подписка о невыезде, еще по 13 лицам вопрос о мере пресечения на рассмотрении. Как ранее отмечалось, органы прокуратуры неукоснительно обеспечивают законность при расследовании трагических событий", – дополнил Елдос Килымжанов.
Он подчеркнул, что на сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов.
"По 11 жалобам самими прокурорами начаты досудебные расследования о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования по указанию прокуратуры. На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками Антикоррупционной службы и 1 – специальными прокурорами. По 43 жалобам проводится проверка, 22 жалобы не нашли своего подтверждения. Напоминаем, что во всех регионах страны организованы мобильные группы по оперативному реагированию на действия сотрудников правоохранительных органов", – заключил Килымжанов.