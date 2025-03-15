Яркие краски жизни

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Персональная выставка художницы из Кокшетау Натальи Лосевой проходит в Областном музее литературы и искусства.

фото автора

Основную часть экспозиции «Эмоции и чувства» занимают цветочные натюрморты и пейзажи. Букеты сирени, скромные полевые и роскошные, изысканные садовые цветы напоминают о пронизанной солнцем летней поре, полной безмятежности и счастья. Кстати, чудесные цветочные композиции – не всегда плод воображения художницы, это большей частью ее наблюдения во время поездок за город, на дачный участок. Она уверена: нужно уметь увидеть красоту во всем и всюду. По словам Натальи Лосевой, она очень любит цветы. Это чудо природы – ее огромное вдохновение.

Художница хочет помочь зрителю увидеть интересное в обыденном, отвлечь от повседневных забот, жизненных неурядиц и сложностей. Она видит окружающий мир именно таким: незатейливым, но полным жизни и красок.

Выпускница факультета изобразительного искусства и черчения Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова представила 42 работы, написанные в разных техниках и жанрах. И еще одно важное средство выражения чувств и мыслей для Натальи Лосевой – это пейзажи.

Так, на ее полотнах запечатлены природные красоты края в разные времена года. Вот весенняя березовая роща, а вот – зимний пейзаж с символичным названием «Тепло». На полотне – деревенский дом, окутанный тихими зимними сумерками. Из освещенных окошек на улицу призывно льется мягкий теплый свет. Глядя на картину, понимаешь, сколько жизни внутри этого дома, как в нем радостно и уютно, как ждут в нем родных людей. И чем больше смотришь на старенький, но крепкий деревянный дом, тем крепче впечатление тепла, спокойствия и умиротворения.

Есть в экспозиции и абстрактные композиции. К примеру, одна из картин такой серии – «Белого больше» отражает своеобразный вывод автора о том, что в нашей жизни хорошей, светлой стороны все-таки намного больше, и нужно постараться увидеть и почувствовать эти нотки добра и участия. Нужно проявлять их и самому, чтобы оказаться на той самой волне.

Наталья Лосева – участница республиканских и международных выставок. Ее картины находятся в частных коллекциях ценителей живописи Казахстана, Германии, России. У художницы своя картинная галерея в Кокшетау, здесь же ее творческая мастерская и студия, где она работает с учениками. Помимо живописи Наталья занимается ковроткачеством, лоскутным шитьем, изготавливает на заказ красивые предметы домашнего интерьера.

#выставка #Кокшетау #искусство #творчество #Наталья Лосева

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