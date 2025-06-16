На минувшей неделе атлеты РК уверенно заявили о себе на международной арене, завоевав десятки медалей в самых разных дисциплинах — от бокса и таеквондо до параканоэ и артистического плавания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Любительский бокс: На международном турнире Eindhoven Cup, проходившем в Нидерландах, казахстанские боксёры завоевали пять золотых и три бронзовых медали.

Дзюдо: Абиба Абужакынова стала серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Будапеште (Венгрия). До этого она дважды становилась бронзовым призёром мирового первенства.

Волейбол сидя: На чемпионате Азии в китайском городе Ханчжоу сборная Казахстана добилась исторического результата, впервые став чемпионом континента.

Артистическое плавание: На этапе Кубка мира в Сиане (Китай), казахстанские спортсменки завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Таеквондо: На первом этапе Гран-при в Шарлотте (США) Тамирлан Тлеулес (58 кг) и Батырхан Толеугали (80 кг) завоевали бронзовые медали.

А на турнире Austrian Open в Австрии юниорская и молодёжная сборные Казахстана завоевали одну золотую и три бронзовые награды.

Спортивная стрельба: На Кубке мира в Мюнхене (Германия) Валерий Рахимжан стал серебряным призёром, набрав 241,9 очка в финале.

Пара каноэ: На континентальном турнире в Таиланде казахстанские параатлеты завоевали три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.