Прошедшая неделя стала богатой на спортивные триумфы для Казахстана. Атлеты РК отличились, громко заявив о себе на мировой арене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Борьба: На международном турнире по видам борьбы Polyák Imre & Varga János Memorial, прошедшем в Будапеште (Венгрия), казахстанские спортсмены завоевали 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Триатлон: На Кубке Азии среди молодежи, прошедшем в Кампаре (Малайзия), представители национальной сборной Казахстана выиграли одну золотую и одну серебряную медаль.

Стендовая стрельба: На проходящем в Тоди (Италия) международном турнире GREEN CUP казахстанский стрелок Максим Почивалов успешно выступил в упражнении «скит» и завоевал золотую медаль среди юниоров.

Теннис: Первая ракетка Казахстана, 34-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP 250 в швейцарском городе Гштаад. В финале он обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло, занимающего 109-е место в мировом рейтинге.

Профессиональный бокс: На вечере профессионального бокса в Вашингтоне (США) казахстанский боксер Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над филиппинцем Джеймсом Бэконом (26-5, 17 КО).