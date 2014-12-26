Свежий выпуск Ярко, экстравагантно и утонченно Марина ОРЛОВА

Нас ожидает Год Сине-зеленой Деревянной Козы (или Овцы). Она животное яркое, экстравагантное, с безупречным вкусом, и любит все натуральное. Поэтому идеально облачиться в утонченный, шикарный и эксцентричный наряд, подчеркивающий вашу индивидуальность и создающий праздничное настроение. Ткань должна быть только натуральной. А будет ли это свободное, летящее платье, обтягивающий костюм, блузка с брюками, мини-юбкой или шортами, а может, что-то другое – выбирать вам.

Приветствуется блеснуть в этот Новый год и в чем-то очень комфортном, например, в ажурной кофточке или элегантной накидке из шерстяных ниток. Вообще, лучше всего выбрать что-то мягкое, на ощупь напоминающее о нежной шерстке талисмана, – бархат, замшу, плюш, кашемир, вельвет, тонкую шерсть или мягкий трикотаж. Чем пушистее и мягче будет наряд, тем больше он понравится хозяйке 2015 года. Хитом наступающего новогоднего праздника станет платье из тонкого вязаного трикотажа. Козу не оставит равнодушным и наряд, выполненный из натурального прозрачного шелка. Одним из трендов моды зимы 2014/;2015 года и, разумеется, праздничной ночи, станет мех. Так что меховые накидки – прекрасное дополнение к праздничному образу.

Актуальные цвета для встречи новогоднего праздника – желтый, зеленый, а также фиолетовый, нежно-голубой, цвет морской волны и бирюзовый. Хороши и все н

туральные расцветки, которые присутствуют в естественном окрасе этого животного. Например, белый, серый, а также черный. Очень кстати будут теплые пастельные тона – бежевый, кремовый, молочный, персиковый. По душе Козе придется и коричневый цвет, так как он гармонирует с деревом. Яркие наряды для новогодней ночи тоже приветствуются. Но они должны быть спокойными, радостно-нежными. Будет просто замечательно, если ваше одеяние навеет мысли о прекрасных лугах, которые так любит Коза, дальних морских просторах, золотых лагунах и так далее. Не понравятся Козе (да и Овечке тоже) платья из синтетики и кислотные расцветки. Спугнет ее и блеск пайетки, страз и других блестящих украшений. Козочка поймет, что вы ее ждали, если также не увидит красного, оранжевого и пурпурного. Эти цвета ее раздражают.

Дополнить образ астрологи и дизайнеры советуют украшениями и аксессуарами из дерева. Серьги, браслеты, бусы, пояса и другие милые безделушки из дерева приветствуются самого разного дизайна и размера. Госпожа Коза по достоинству оценит и натуральные камни зеленого и синего цветов. Например, аквамарин, изумруд, топаз, сапфир, а также другие менее дорогие украшения из малахита и бирюзы. По вкусу Козочке придутся украшения из янтаря, так как этот камень считается окаменевшими «слезами» деревьев.

Прически для встречи Года Козы должны быть с кудряшками. Гладко зачесанные или прямые волосы, а также небрежность и неаккуратность на голове символу Нового года не понравятся. Форму локонам можно придать любую – от пышного «взрыва на макаронной фабрике» до высокой и строгой укладки. Отличным вариантом могут стать просто распущенные, но завитые волосы, а также самые разнообразные косы и вьющиеся хвосты. Прическу стоит украсить деревянной заколкой или красивой, подходящего цвета лентой. И конечно, прическа должна идеально сочетаться с выбранным вами образом.

В макияже для встречи Нового, 2015 года уместны два варианта. Максимально естественный мейк-ап – нежная кожа, чуть тронутые румянцем скулы, блеск для губ. Или же макияж в стиле арт – Козочке такой богемный вид тоже очень понравится. Для теней также хороши будут синие, зеленые и другие цвета и оттенки, рекомендуемые для новогоднего наряда. Не стоит делать слишком вызывающий макияж, ведь Овечки и Козочки – это не агрессивные тигрицы. Красные оттенки тоже лучше вычеркнуть из возможной палитры макияжа для 2015, Нового года. И губы тоже лучше покрасить в натуральный цвет. И главное – выбранные цвета теней должны присутствовать в праздничной одежде, а макияж в целом соответствовать вашему образу. Маникюр также предпочтителен максимально сдержанный и элегантный.

Праздничная обувь не должна быть вызывающей и яркой, предпочтение стоит отдавать элегантным моделям из натуральных материалов. Если же вы хотите надеть оригинальную обувь, то лучше выберите лакированные туфли на платформе, которые слегка напоминают копытца козочки.

Мужчинам же предпочтительно облачиться в сдержанный костюм коричневого, серого, темно-синего или белого цветов. Рубашку хорошо одеть бирюзовую или голубую. Прекрасно подойдут и вязаный свитер с джинсами. Рекомендуется использовать кожаные или замшевые аксессуары, в том числе несерьезный и немного игривый галстук, который может быть даже выполнен в виде крупного и рельефного вязаного орнамента.

Если все это дополнить праздничным настроением, хорошей компанией, вкусным новогодним столом, то Коза непременно принесет удачу! С Новым годом!



