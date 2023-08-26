Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане

С 26 по 29 августа в рамках празднования Дней культуры Таджикистана в Казахстане планируется проведение масштабной ярмарки-выставки на площадке Международного выставочного комплекса EXPO, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

Гостям и жителям столицы представят сельскохозяйственную продукцию, овощную продукцию и традиционные бахчевые культуры, мед, сладости, напитки (соки и алкогольные напитки), ремесленные изделия, сувениры из натуральных природных материалов, войлочные, текстильные, вязаные изделия, кованые декоративные изделия, ножи, прославленный по всему миру таджикский атлас и многое другое.

На ярмарке продемонстрируют изготовление народных изделий, в том числе гончарное, кузнечное дело, обработка дерева, художественная роспись, вязание и др.

Будет возможность отведать изумительные блюда таджикской национальной кухни, такие как плов, курутоб, угро.

Также гостей ярмарки ждет праздничный концерт с участием мастеров искусств Республики Таджикистан.

Открытие мероприятия запланировано на 13:00 часов 26 августа.