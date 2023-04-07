Ясень статью красен

Вспаханная земля словно дышала после зимней спячки. Теплый парок шел от перевернутых пластов влажной коричневой почвы. Многочисленные птицы вместе с дроном осматривали с высоты свои владения и следили за действиями человека. Именно здесь, на территории лесоохранного учреждения «Қарадала», вырастет роща редкого согдианского ясеня.

Природоохранная акция «Посади свой ясень» («Шаған ағашыңды отырғыз»), посвященная Международному дню лесов, состоялась при поддержке Программы развития ООН (ПРООН). В рамках акции планируется высадить более 2 тыс. саженцев согдианского (согдийского) ясеня.

Этот вид является эндемиком. То есть, кроме как в наших краях, в естественных условиях он не произрастает больше нигде в мире. Ясень – дерево-долгожитель, расцвета своего достигает примерно к 40 годам, но в добром здравии может жить более трех веков, достигая в диаметре до 10 человеческих обхватов.

Согдианский ясень давно стал реликтовой разновидностью – история его насчитывает более 25 млн лет, и в настоящее время он – большая редкость. Эти деревья занесены в Красную книгу Казахстана. Нашему, отечественному ясеню, все «по плечу» – переживший ледниковый период и засуху, он выживает прак­тически в любых условиях. Словно птица Феникс, возрождается после пожаров и бурь, неприхотлив к поливу и пеклу, стойко переносит пересадку. Ясень – один из негласных символов нашей страны, наверное, как раз потому, что очень напоминает наш мудрый и стойкий народ. В Казахстане этот вид ясеня еще называют туркестанским или реколюбивым. Крона у ясеня ажурная и воздушная, листья длинные и редкие, от этого солнечные лучи мягко проходят сквозь них до самой земли. Ствол дерева бледно-серый, словно покрыт множеством морщинок, и при преломлении света сквозь листву возникает ощущение серебристого сияния, ясности. Ясень – удивительное дерево, сопровождающее человека на протяжении всего его существования. Ему приписывают и различные оккультные свойства. Ему поклонялись и считали, что он способен прогнать злых духов и очис­тить энергетику. Врачеватели ясеневыми палочками мешали свои снадобья, да и ведьм принципиальная инквизиция предпочитала сжигать на ясеневой древесине, дабы облегчить и очистить заблудшие души.

Но выбор этого вида дерева организаторами акции, конечно же, объяснялся более приземленными причинами. Во-первых,нужно сохранить и приумножить численность редкого вида, во-вторых, конечно же, привлекают его качества – неприхотливость и стрессоустойчивость. Хотя сотрудники лесоохранного предприятия «Қарадала» обещают холить и лелеять молоденькие деревца, посаженные сегодня, до их сознательного возраста.

– Ясень является одним из важных элементов экосистемы Казахстана, а также имеет историческую ценность для нашего региона. Дерево это – символ надежды. Через много лет вы придете сюда с детьми, внуками и расскажете, что здесь, в этом лесу, есть частичка вашей души, – обращаясь к присутствующим, сказал Сухроб Ходжиматов, заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане, эксперт.

По его словам, наша страна богата лесами – более 13 млн га находится в различных регионах Казахстана. Но вся эта мощная система очень хрупка и уязвима. Наше поколение не отличалось бережливостью в этом вопросе. Пример тому – наши саксаульные леса или мангровые в Южной Америке.

– Наша задача – сберечь для будущих поколений то биоразнообразие, которое осталось на нашей Земле. У нас нет другой планеты, и мы должны быть ближе к природе. А сохраняя и приумножая деревья, мы сохраняем и эту нить между прошлым, настоя­щим и будущим.

На помощь взрослым пришли учащиеся двух областных школ. Дети в брендированных зеленых футболках разукрасили скудный ранне-весенний пейзаж. Горящие от радости и важности момента детские глазенки умиляли и заставляли радостнее биться взрослые сердца. Все не зря! Эти ребята уже вряд ли сломают живую ветку, бросят пус­тую бутылку и уж точно не будут обижать животных и птиц. Сегодня они стали частью истории и внесли свою посильную лепту в сохранение природы родного края.

– Я очень хочу, чтобы люди стали бережно относится к природе, особенно к лесам, ведь это легкие нашей планеты, – говорит одиннадцатилетний участник акции Дияр Махамет. – Я стараюсь уже сейчас присматривать за нашей планетой, сам не мусорю и убираю за другими, друзьям рассказываю о том, почему это важно. Думаю, что меня правильно родители воспитали.

Между собой, в журналистской среде, мы дружно окрестили этого чудесного мальчишку Маленьким принцем. Дияр посадил семнадцать ясеней и пообещал обязательно приезжать сюда с родителями, чтобы проведывать посаженные деревца и ухаживать за ними.

Сохраним и приумножим

Леса являются важной частью экосистем и имеют решающее значение для биоразнообразия, поддерживая жизнедеятельность большинства видов растений и животных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения.

По словам экспертов ПРООН, леса играют значительную роль в борьбе с изменением климата, поглощая 7,6 млрд метрических тонн CO2 в год. Однако их вырубка и частые пожары становятся причиной выброса углекислого газа в атмосферу, повышая среднегодовую температуру на Земле.

– Сегодня в Казахстане наблюдается положительная тенденция лесовосстановления для обеспечения стабильности природных экосистем. По состоянию на 1 января 2023 года леса занимают 5% территории страны, а их площадь составляет 13,6 миллиона гектаров. В стране высаживаются миллионы саженцев ценных видов деревьев, ведется сбор семян, – отметил Мади Нурпеисов, руководитель управления развития лесного хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Принявший участие в акции замес­титель акима Алматинской области Рауан Ракымбеков предоставил данные по вверенному его организации региону.

– Общая площадь государственного лесного фонда Алматинской области составляет 3,2 миллиона гектаров, из них покрытая лесом площадь составляет 1,6 миллиона гектаров. На территории области с 2021 по 2025 год планируется высадить и вырастить 50,3 миллиона деревьев на площади 23,4 тысячи гектаров. После проведения запланированных работ лесистость территорий области увеличится с 14,9 до 15,2%, – отметил заместитель акима.

О важности экологического образования чиновники и эксперты говорят постоянно. Недавно от разговоров перешли к делу. Совместно с ПРООН был запущен пилотный проект по дополнительному экологическому образованию. Зеленой точкой стала школа имени Абая в селе Шонжы Уйгурского района. Здесь ведутся факультативы по экологии. В учебном заведении имеется и свое школьное лесничество. Сотрудники государственных национальных природных парков и школьники регулярно проводят природоохранные и образовательные мероприятия, учащиеся ходят на экскурсии в музей природы и принимают активное участие в экологических акциях.

Для участников данной акции экологически подкованными школьниками были подготовлены концерт и демонстрация моделей безопасных и вполне себе работающих объектов «зеленой энергетики». Также на территории школы совместно с учащимися высажены саженцы еще одной неприхотливой красавицы здешних мест – туи обыкновенной, которая славится скоростью роста и красотой кроны, дающей спасительную тень.

На площади, которую занимает Алматинская область, могло бы уместиться почти три Швейцарии, и качественно объехать ее даже за несколько дней – задача трудновыполнимая. Но все же, помимо посадки деревьев, организаторы устроили для участников акции вояж по жемчужинам Алматинской области. Ясеневая роща и Чарынский каньон – это то, что ни в коем случае нельзя оставить без внимания. Радует нынешняя заинтересованность властей в развитии и сохранении природных парков. В канун Наурыза в Чарынском каньоне открылся современный экологичный визит-центр Sharyn. Признаться, масштаб и уровень для нас, привычных к совсем другой картине, впечатляет. «Летающий» Интернет, стилизованный ресторан с интересным меню, магазин сувенирной продукции, уборные, комната матери и ребенка и огромные смотровые площадки, с которых открывается невероятный вид на сам каньон. Красота Чарына вне сезона. Величественные глыбы привлекают активных и восторженных туристов в любое время года.

Немного противоположная картина в Ясеневой роще. Ранней весной деревца, словно стесняясь своего «неглиже», оголяют слегка подкосившуюся инфраструктуру и словно предлагают подождать еще несколько недель, а уж потом посмотреть, кто тут главный герой. И это точно не человек с его достижениями, а он – ясень – свидетель древности и гордость нашей родины. С наступлением тепла сюда потянутся толпы туристов, и реликтовый лес, как и много миллионов лет назад, вновь зашумит ясной ажурной листвой и скроет под своими кронами усталых путников, наполняя их величественной магической энергией.

СПРАВКА. В рамках совместного проекта Программы развития ООН с Министерством экологии и природных ресурсов РК при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) в Казахстане ведется работа по улучшению системы сохранения и управления лесными ресурсами, предотвращению утраты и деградации лесов высокой природоохранной значимости и связанных с ними экосистем и биоразнообразия в границах сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Казахстана.

Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию сети ООПТ, усилению материально-технической базы, а также обучению сотрудников современным технологиям, позволяющим проводить мониторинг природных территорий и планировать природоохранные мероприятия.